Gabar'da 2. kuyuda sondaj başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın-2 (ŞAY-2) kuyusunda sondaj faaliyetlerine başlandığını duyurdu. TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, Şehit Aybüke Yalçın-1 (ŞAY-1) kuyusu ile 41 API graviteli petrol keşfi yapılan ve mevcut durumda günlük 1.250 varil üretim yapılan sahanın sınırlarının belirlenmesi amacıyla ŞAY Petrol Sahası'nda çok sayıda tespit ve üretim kuyusunun lokasyon belirleme çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda, ŞAY-1 kuyusunun 1,5 kilometre kuzeydoğusunda Şehit Aybüke Yalçın-2 (ŞAY-2) kuyusunda sondaj faaliyetlerine başlandı.

3 BİN METREDEN FAZLA DERİNLİĞE İNİLECEK

ŞAY-2 kuyusunda çalışmaların temmuz sonu itibarıyla 3 bin 150 metre son derinlikte tamamlanması planlanıyor. Gabar’daki sahanın yerinde petrol miktarı yaklaşık 1 milyar varil olarak hesaplanmıştı. Keşifler gerek Şırnak ve bölge ekonomisinin gelişimine, gerekse Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefine ulaşmasına önemli katkılar yapacak. Kuyuda petrol keşfi yapılan ve ŞAY-1 kuyusunda test edilen rezervuar seksiyonlarının dışında daha derin, olası rezervuar bölgelerinin de hidrokarbon potansiyelleri test edilecek. Önümüzdeki dönemde art arda tespit kuyuları kazılarak ve kuyu testleri icra edilerek 2023’ün sonuna kadar Saha Geliştirme Planı’nın tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca TPAO, yüzde 100 sahibi olduğu bu sahalarda, 2023 yılının ikinci yarısında yeni keşif amaçlı kuyuların sondajını da yapacak.

PETROL MÜJDESİNİ NİSANDA ERDOĞAN PAYLAŞMIŞTI

Türkiye’nin üretilebilir en büyük ve en kaliteli petrol rezervi, Şehit Aybüke Yalçın-1 (ŞAY-1) kuyusunda geçtiğimiz ay sonunda keşfedilmişti. Bölgede günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip rezerv keşfinin müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. İlk kuyuda 2 bin 771 metre derinlikte bulunan petrol, Türkiye’nin günlük tüketiminin 10’da 1’ini tek başına karşılayabilecek potansiyele sahip. Aynı zamanda, Türkiye’nin tamamında üretilenden daha fazla petrol bu bölgeden çıkarılacak. Şehit Aybüke Yalçın petrol sahasının tam kapasite devreye alınmasıyla, Türkiye’nin günlük petrol üretimi 180 bin varile yükselecek.







