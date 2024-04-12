Gabar'da üretim 40 bin varili aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da 33 kuyuda ulaşılan günlük petrol üretimine ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin bir rekoru ile buradayız. Bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz" dedi. Bakan Bayraktar "40 bin varil üretimi geçmiş bulunuyoruz. Bu, Türkiye’de en kaliteli petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var” değerlendirmesinde bulundu.





KUYU BAŞI 1.200 VARİLLİK ÜRETİM

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesindeki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Üretim İstasyonlarında incelemelerde bulunan Bayraktar, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Türkiye’deki üretimin toplamda 100 bin varili geçtiğini belirten Bayraktar, “Şırnak açık ara Türkiye’nin petrol başkentidir. Daha gidecek yolumuz var. Yılbaşı gecesi buraya geldiğimizde demiştik ki 2024 sonu hedefimiz 100 bin varile çıkabilmek bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. 33 kuyuda üretim var. Kuyu başı ortalama üretimimiz 1.200 varili geçmiş durumda. İnşallah hedefimiz olan 95 kuyuya geldiğimizde yıl sonunda bu rakamlara ulaşmış olacağız” diye konuştu.





YENİ KEŞİF ALANLARI VAR

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını düşürmek için çalıştıklarını kaydeden Bakan Bayraktar, “Yeni keşif kuyularımız var. Hakkari’de, Van sınırında yeni kuyularımız olacak. Yapacağımız keşiflerle rezervler bulduğumuzda üretim rakamları çok daha ileri gidecek. Bu çalışmayı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ PETROLÜ

Türkiye’nin en kaliteli petrolünü burada ürettiklerini vurgulayan Bayraktar şunları söyledi: “Eylül 2021 tarihinden itibaren burada çalışmalarımız yaklaşık 10 milyon varillik toplam petrol üretimine bizi getirdi. Bir dönem terörle anılan Şırnak zenginlikle istihdam artışı ile anılacak. Ülkemizin ekonomisine güç katmaya inşallah devam edecek. Şırnak Türkiye ve dünya için önemli bir petrol geçiş güzergahı. Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı buradan geçiyor. İnşallah o petrol boru hattında kendi petrolümüz dünya piyasaları için kullanılacak."



