Gabar’da yeni kuyular açılacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Gabar Dağı’nda yeni arama kuyuları açmayı hedeflediklerini belirtti. Bölgede Şehit Esma Çevik sahasındaki petrol keşfinin yeni sondajlar için öncülük ettiğini vurgulayan Bilgin, “Arama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem Esma Çevik sahasını geliştirmek hem de etrafındaki potansiyeli aramak için Gabar-1, Gabar-2 kuyuları, yeni arama kuyularıyla beraber bölgede varız” dedi. Bölgede daha önce keşfedilen petrolün üretimi için de çalışmaların bu yıl hızlandırılması hedefleniyor. Esma Çevik sahasında şu anda 5 kuyudan günlük 5 bin varilden fazla yüksek kalitede petrol üretimi gerçekleştiriliyor. Yakın zamanda iki üretim kuyusunun daha açılmasıyla üretimin günlük 10 bin varile çıkarılması planlanıyor.

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Melih Han Bilgin.

KEŞFİN DEĞERİ 12 MİLYAR DOLAR

Gabar başta olmak üzere Cudi ve Kato gibi Şırnak’ın çeşitli noktalarında arama ve sondaj faaliyetleri sürüyor. 2023’te bölgede günde 25 bin varile yakın petrol üretimi hedefleniyor. Gabar’da keşfedilen petrol rezervinin büyüklüğü 150 milyon varili bulurken, ekonomik değeri ise mevcut petrol fiyatları göz önünde bulundurulduğunda 12 milyar doları aşıyor. Türkiye'nin gerek ham petrolde gerek doğal gazda büyük bir enerji ihtiyacı içerisinde olduğuna işaret eden Bilgin, “Üretimimizin tüketimimizi karşılama oranı ham petrolde yüzde 10'larda, doğal gazda ise yüzde 1'lerin altında. Türkiye'nin aslında enerji girdileriyle, enerji girdilerine ödediği maliyetlerle beraber, ayağındaki prangalardan yeni keşiflerle birlikte kurtulabilme imkanı var” diye konuştu.

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YABANCI FİRMALAR SIRADA

Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda kendilerinin de çabalarını yoğunlaştırdığını söyleyen TPAO Genel Müdürü Bilgin, dünyanın değişik petrol şirketlerinden, bölgelerden talepler aldıklarını, Malezya'dan Brezilya'ya kadar uzanan, başarı öykülerinin sonucunda kendilerine ilgi duyan, kendileriyle çalışmak isteyen grupların, firmaların, devletlerin olduğunu sözlerine ekledi.

KARADENİZ GAZINDA TAKVİMDEN SAPMA YOK

qKaradeniz gazıyla ilgili ise denizde, deniz iletim hatlarında, deniz tabanında ve kara üretim tesislerinde yürütülen çalışmaları değerlendiren TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, “Şu anda planlanan çalışmalarda bir aksaklık yok” dedi. Akdeniz'de ise bir iş planlarının olduğunu dile getiren Bilgin, "Bir sonraki hedefimizi Taşucu'nda keşif olup olmaması sonucuna göre planlayacağız. Hedef derinliğe henüz girmedik. Sondajımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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FİLYOS TESİSİ YAKINDA DEVREDE

Melih Han Bilgin, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin Avrupa'nın en büyük gaz işleme tesislerinden biri olduğunu, 7 gün/24 saat çalışarak 10 ay gibi kısa bir sürede yüzey tesisinin bu hale getirildiğini, birçok sistemin devreye alındığını, artık üstyapının son işlemlerinin yürütüldüğünü söyledi. Bilgin, “Dolayısıyla endüstri açısından da bir ilk olacak. Türkiye'nin en büyük doğal gaz işleme tesisi çok yakın bir süreçte inşallah devreye alınacak” diye konuştu.

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