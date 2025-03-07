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Gabar'dan petrol fışkırıyor: Günlük üretim 78 bin varile ulaştı

Gabar'dan petrol fışkırıyor: Günlük üretim 78 bin varile ulaştı

10:257/03/2025, Cuma
AA
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Petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı.
Petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki günlük petrol üretiminin 78 bin varile ulaştığını bildirdi.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen projelerde üretim kapasitesi artırılarak dışa bağımlılığı hızla azaltan Türkiye'nin istikrarlı ve kararlı politikaları olumlu sonuçlar veriyor.


Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı videolu paylaşımda, söz konusu üretimin Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım olduğunu söyledi.


Bakan Bayraktar,
"Dün karanlıktı, bugün aydınlık, dün yas vardı, bugün umut. Gabar'da yanan bu ateş, terörsüz Türkiye'nin, güçlü yarınların ve enerji bağımsızlığının sembolü. 3 bini aşkın istihdam 95 kuyuda günlük 78 bin varil petrol üretimi Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolculuğunda dev bir adım"
ifadelerini kullandı.



#Alparslan Bayraktar
#günlük petrol üretimi
#Gabar

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