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Ekonomi Gaborastan emlağa hukuksal mercek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gaboras’tan emlağa hukuksal mercek

Gaboras Üst Yöneticisi Kurtuluş Altun, kullanıcıların gayrimenkulleri, artık hukuki olarak da inceleyebilme fırsatlarının olduğunu söyledi. Hukukta yapay zeka teknolojiyle mercek altına alınabilecek gayrimenkullerin hukuki durumu eş zamanlı izlenip analiz edilerek raporlanabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yapay zekâ ve blockchain teknolojisi ile saniyeler içinde yüz binlerce gayrimenkulün finansal ve teknik durumunu analiz edebilen GABORAS, gayrimenkul yatırımcısının bu anlamda işini kolaylaştıracak yeni bir iş birliğine imza attı. Şirket, hukuk bürosu Newmind ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde artık gayrimenkulün hukuki durumunu da anlık olarak analiz edilebilecek. GABORAS Üst Yöneticisi (CEO) Kurtuluş Altun, Türkiye’de ilk kez "gayrimenkul teknolojisi" (proptech) ile "hukuk teknolojisini" (legaltech) birleştirerek dijital teknolojiyi bir adım daha öteye taşıdıklarını belirtti. Altun, “GABORAS’ın hizmetleri arasına kattığı dijital devrim niteliğindeki bu yenilikle sektörün karanlıkta kalan hukuki yönü aydınlatılacak, hukuki riski de tanımlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Altun

BİLGİLER EŞ ZAMANLI

Büyük veri, yapay zeka, veri hacmi, hız, doğrulama, çeşitlilik, toplu değer haritası ve fiyat aralığı gibi birçok işlemden geçerek tek tıkla ulaşılabilen gayrimenkulün finansal, teknik ve hukuki analizlerinin anlık olarak işlenebileceğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti: “Bu teknoloji milyonlarca dolarlık takas ticaretine konu olan gayrimenkullerle ilgili sözleşmelerin bağlı olduğu yüz binlerce sayfadan müteşekkil, mevzuat, kanun, tüzük, genelge ve yönetmelikleri ile hukuki durumunun riskini izleyip işliyor. Yatırımcılar, ticaret ve sanayi odaları, elçilikler, valilik ve kaymakamlıklar, ticaret ataşeleri, tahkim ve hukuk büroları, bankalar, sigorta şirketleri, vakıf ve dernekler, belediyeler, kamu birimleri, mahkemeler, bilirkişiler, kalkınma ajansları ve özel şirketler için birinci derecede karar desteği sağlıyor.”

YETKİ BELGESİ

  • Emlak Yetki Belgesi ile ilgili de görüşlerini paylaşan GABORAS CEO’su Kurtuluş Altun, “Ticarette hakkaniyet ve güven esas olmalı, güveni ve sürdürülebilirliği sarsacak hiçbir olumsuzluk olmamalı. Hizmet arz şekli ile değer saptamasında asgari koşullar ve üst değil taban fiyat sınırının koyulması yararlı. Detaylı işlem derinliği ve hizmet bileşenleri bilinmeden üst sınır belirlenmesi isabetli olmaz. Gayrimenkul sektörünün düzensiz yapısını ortadan kaldıracak güveni tesis edecek taşınmaz ticaretinde borsalaşmaya gidecek her türlü adımın sonuna kadar destekçisiyiz” dedi.

200 MİLYON TAPUYA HİZMET

Gayrimenkulün özünü oluşturan tapunun kadastral tarafının yanısıra hukuki tarafı da bulunduğuna işaret eden Altun, şimdiye kadar Türkiye’deki 200 milyon civarındaki tapulu mülke hizmet verebildiklerini, bunlara talebe bağlı şerh, beyan, iltisak, irtifak, muhtesat, eklenti, mülkiyet, rehin gibi hukuki zemin ve durumları da ekleyerek şimdi hukuk riski dahil gayrimenkulü tüm yönleriyle analiz edebildiklerini aktardı. Altun, global çağda değişen ihtiyaclara karşı yeni yönelimlere ve dijital teknolojilerin birlikteliğine gerek duyulduğuna dikkat çekerek, “Milyonlarca veriden oluşan anlık bulgulara tek tıkla mevzuat gerekleri ve işlevsel çözümleriyle ulaşılabilecek. Tüm dünyada geçilen dijital ataklara biz de eş zamanlı geçiyoruz. Bu, ülkemizin yerli ve milli duruşunun kazanımıdır” açıklamasını yaptı.

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