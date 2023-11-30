Galataport İstanbul'a uluslararası ödül

Galataport İstanbul, projelerin mimari, inovasyon ve alışveriş deneyimi açısından değerlendirildiği kategoride Fransa ve Polonya’dan katılan finalistleri geride bırakmayı başardı. Galataport İstanbul Varlık Yönetimi ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak, ‘En İyi Yeni Geliştirme Projesi’ ödülüne layık görülmekten dolayı büyük bir gurur duyduklarını dile getirdi.

Galataport İstanbul 8 yıllık yoğun bir planlama ve geliştirme süreci sonrasında, toplamda 1,7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile hayata geçti. 112 bin metrekarelik bir alanda, 230 adet perakende ve yeme içme noktası bulunurken, ilk yılında 30 milyona yakın ziyaretçiye evsahipliği yaptı. Galataport İstanbul’un 2023 yılından sonra 1,5 milyonu kruvaziyer yolcusu ve mürettebatı olmak üzere yılda 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağı öngörülüyor.