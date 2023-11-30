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Ekonomi

Galataport İstanbul'a uluslararası ödül

Galataport İstanbul, bu yıl 29 Kasım tarihinde Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşen, perakende sektörünün devlerini buluşturan ve dünyanın en prestijli projelerinin yarıştığı MAPIC 2023 Ödülleri’nden özel bir ödülle döndü. Galataport İstanbul, uluslararası MAPIC Ödülleri’nde ‘En İyi Yeni Geliştirme Projesi’ ödülünün kazananı oldu

14:03 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galataport İstanbul Varlık Yönetimi ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak, ödülden dolayı büyük bir gurur duyduklarını dile getirdi.

Galataport İstanbul Varlık Yönetimi ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak, ödülden dolayı büyük bir gurur duyduklarını dile getirdi.

Finalistlerin; yeni teknolojilerin kullanımıyla sunduğu inovatif yaklaşımlar, projenin çevresel etkileri ile yer aldığı bölgeye katkısı, mimari özellikleri, marka karması, müşteri memnuniyeti ve sağladığı alışveriş deneyimi bazında değerlendirildiği ‘En İyi Yeni Geliştirme Projesi’ (Best New Development Project) kategorisinin kazananı Galataport İstanbul oldu.


“Sorumlu Büyüme Çağı” temasıyla düzenlenen MAPIC Ödülleri’nde bu yıl 75 ülkeden 6 bin katılımcı bir araya geldi.

Galataport İstanbul, projelerin mimari, inovasyon ve alışveriş deneyimi açısından değerlendirildiği kategoride Fransa ve Polonya’dan katılan finalistleri geride bırakmayı başardı. Galataport İstanbul Varlık Yönetimi ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak, ‘En İyi Yeni Geliştirme Projesi’ ödülüne layık görülmekten dolayı büyük bir gurur duyduklarını dile getirdi.


8 YILLIK PLANLAMA İLE HAYATA GEÇTİ


Galataport İstanbul 8 yıllık yoğun bir planlama ve geliştirme süreci sonrasında, toplamda 1,7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile hayata geçti. 112 bin metrekarelik bir alanda, 230 adet perakende ve yeme içme noktası bulunurken, ilk yılında 30 milyona yakın ziyaretçiye evsahipliği yaptı. Galataport İstanbul’un 2023 yılından sonra 1,5 milyonu kruvaziyer yolcusu ve mürettebatı olmak üzere yılda 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacağı öngörülüyor.




#Galataport İstanbul
#MAPIC Ödülleri
#‘En İyi Yeni Geliştirme Projesi’
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