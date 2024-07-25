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Ekonomi

Galericilerden aykırı çıkış: Satışlar gayet iyi

İstanbul'daki oto galericiler, ikinci el araç piyasasında sektörde anlatılan daralmanın aksine satışların iyi olduğunu ve araçların uygun fiyatlarla satışa sunulduğunda alıcı bulabildiklerini ifade etti.

09:55 - 25/07/2024 Perşembe
IHA
Arşiv
Arşiv

Son dönemde ikinci el araç piyasasında büyük bir düşüş yaşandığına yönelik fikir birliği oluştu.


Buna karşın İstanbullu galericilerden bu düşüş iddialarına itiraz geldi. Gündeme gelen araç satışlarında düşme iddialarının aksine bazı galerici esnafı, satışlarının iyi olduğunu ve araçların piyasa değerinde satışa sunulduğunda satıldığını belirtti.


Ataşehir'de galericilik yapan esnaf Mehmet Şahin ve Nihat Dindar, haftada ortalama 7 araç sattıklarını aktardı. Şahin, araçların olması gereken değerden pazara konulduğunda rahatça müşteri bulunduğunu ifade etti.



"Aracı piyasa değerinde satarsanız satılır"


Galerici esnafı Mehmet Şahin, “Sosyal medyada bir söz konusu olay dolaşıyor ama bu galericiler kim, biz bunu açıkçası bilmiyoruz. İnsanlar kendilerini galerici diye tabir ediyor. Manavı, bakkalı ve kasabı baktığınız zaman herkes galerici olmuş. Biz aslında satış yapıyoruz, aracı piyasasında aldığınız ve sattığınız süre içerisinde araç satılıyor.


"Sektörde daralma yok"


Şu anda araç satılmıyor diye bir durum söz konusu kesinlikle değil. Biz günde en az 2 araç satışı yapıyoruz ve bugün 4 tane araç satışımız oldu. Notere gidilmiyor deniyor ama gerçek dışı. Sektörün daralma ve kapanma gibi durumları söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.


Esnaf Nihat Dindar ise,
"Bir dönem fiyatlar çok şişirildi. O yüzden herkes, alakası olmayan meslek grupları galericilik yapmaya çalıştı. Şimdi hepsi teker teker patladı. Bu işi severek, isteyerek yapanlar devam ediyor."
şeklinde konuştu.


#otomotiv
#Galeri
#ikinci el
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