Ekonomi GAP barajlarından ekonomiye dev katkı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

GAP barajlarından ekonomiye dev katkı

GAP barajlarından ekonomiye dev katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin en büyük vizyon projelerinden olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında inşa ettiği barajlar ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Haber Merkezi IHA
Ülkemizde enerjinin önemli bir kısmı GAP bölgesinden, yani Fırat ve Dicle havzasından karşılanıyor.
Ülkemizde enerjinin önemli bir kısmı GAP bölgesinden, yani Fırat ve Dicle havzasından karşılanıyor.

Türkiye’de ve dünyada elektriğin sigortası olarak değerlendirilen hidroelektrik enerji santrallerinin devreye alınması konusunda yoğun çalışmalar yapılıyor. Amerika’dan Kanada’ya, Finlandiya’dan Japonya’ya kadar birçok ülke, hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 80, 90, hatta yüzde 100’ünü geliştirerek devreye almış bulunuyor. Türkiye de bu alandaki çalışmalara büyük önem veriyor. Topoğrafyası ve morfolojik yapısı göz önüne alındığında ülkemiz hem düşü hem de debi açısından şanslı sayılabilecek ülkeler arasında yer alıyor.

GAP bölgesinin potansiyeli yıllık 27 milyar kilowattsaat

Ülkemizde enerjinin önemli bir kısmı GAP bölgesinden, yani Fırat ve Dicle havzasından karşılanıyor. GAP enerji projeleri çerçevesinde Fırat ve Dicle nehirleri ile yan kolları üzerinde bir kısmı depolamalı olmak üzere toplam 41 adet hidroelektrik santral yapılarak, 7 bin 500 MW kurulu güç ile yılda 27 milyar kilowatt.saat enerji üretilmesi planlanıyor.

GAP bölgesinden bugüne kadar yaklaşık 200 milyar TL katkı

Türkiye’nin hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 16’sının GAP kapsamında yer aldığının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Fırat-Dicle havzasında sahip olunan potansiyelin ekonomiye kazandırılması için bugüne kadar kamu-özel sektör işbirliği ile 23 adet baraj ve HES’i işletmeye aldık. Bu tesisler işletmeye alındıkları tarihten itibaren ise 710 milyar kilowatt.saat enerji üretimi sağlayarak milli ekonomimize yaklaşık 200 milyar TL katkı sağladı” dedi.

Hidroelektrik santrallerin kalkınmakta olan Türkiye’nin hızla artan enerji talebinin yerinde, zamanında ve çevreci bir şekilde karşılanmasını sağladığının altını çizen Bakan Pakdemirli, “Türkiye, enerji üretiminde özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği atılımla yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye sokulması yönünde önemli bir mesafe kat etti. Çevreci bir enerji üretim şekli olan hidroelektrik enerjiye yönelik yatırım ve teşviklerimiz bundan sonra da sürecek. Dış ticaret açığında büyük payı olan enerji ithalatını ancak bu yolla, yani yerli kaynakların devreye alınmasıyla aşabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

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