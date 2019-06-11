Ekonomi Garanti Bankasının ismi resmen değişti
İŞ DÜNYASI

Garanti Bankası'nın ismi resmen değişti

BVA tarafından geçtiğimiz yıllarda satın alınan Garanti Bankası, bugün itibariyle marka değişimine giderek GarantiBBVA olarak anılacak. Banka bugün yapılan değişiklikle birlikte alan adını da www.garantibbva.com.tr olarak değiştirdi.

Haber Merkezi Diğer
​Garanti Bankası
​Garanti Bankası

BBVA tarafından geçtiğimiz yıllarda satın alınan Garanti Bankası bugün yapılan değişiklikle birlikte alan adını da www.garantibbva.com.tr olarak değiştirdi.

YENİ ADRESTE PISHING UYARISI

NTV'de yer alan habere göre; Google'ın internet tarayıcısı olan Chrome ise bu değişikliği Chrome tarafından Phishing olarak işaretleniyor ve sitenin tehlikeli olabileceği konusunda kullanıcılar uyarılıyor.

Chrome ile Garanti'nin sitesine girenler bu uyarı ile karşılaşıyor.

Garanti Bankası resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"9 yıldır bünyesinde bulunduğumuz BBVA Grubu’nun tüm dünyada uyguladığı dijital dönüşüm stratejisi kapsamında, BBVA’nın global marka gücünü Garanti marka ve logosunun yanına ekliyor ve 11 Haziran’dan itibaren Garanti BBVA ismini kullanmaya başlıyoruz.

Garanti BBVA olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da, ülkemiz ekonomisine değer katmaya ve çağın fırsatlarını herkese sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Sorularınız olursa şubelerimiz ya da 444 0 333 Müşteri İletişim Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.''

Rusya'dan 35 milyar dolarlık çıkış!
EKONOMİ
Rusya'dan 35 milyar dolarlık çıkış!

16 yılda ulaştırmaya 600 milyar TL yatırım
EKONOMİ
16 yılda ulaştırmaya 600 milyar TL yatırım
S-400lere ilişkin son karar

S-400'lere ilişkin son karar

​ABD, Türkiye ve Rusya'ya hava sistemleri konusunda baskı yapmıştı.
İstenen ceza belli oldu

İstenen ceza belli oldu

Trafikte baltayla kamyon sürücüsünü tehdit etmişti.
Mescid-i Aksaya baskın

Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrailli Bakan Ariel, fanatik Yahudileri toplayıp gitti.
Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Ölen oğlunun başından ayrılamadı

​Bolu'daki kazada 2 çocuk hayatını kaybetti.
10 terörist etkisiz hale getirildi

10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Şehidimizin kanı yerde kalmadı.
Her yer <br>kırmızı beyaz

Her yer
kırmızı beyaz

İstanbul, Milli Takım için Türk bayrağına bürünecek.
Listeye<br>bir çizik daha

Listeye
bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranan terörist Lice'de öldürüldü.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

İzlandalı mevkidaşına 'Milli Takım' tepkisi.

Küre Dağları'na<br> yeni sertifika

Küre Dağları'na
yeni sertifika

​2000 yılında milli park ilan edilmişti.
ABD, Türk jetlerine dokunamaz

ABD, Türk jetlerine dokunamaz

Yaptırım gelse de hava kuvvetlerinin yol haritası hazır.
Altın alacaklar dikkat

Altın alacaklar dikkat

Kuyumcular uyardı: Biz bile anlamıyoruz.
Ve proje raydan çıktı

Ve proje raydan çıktı

​CHP'nin İstanbul adayı öfke kontrolünü kaybetti.
Haber sitelerinden<br>servet kazanıyor!

Haber sitelerinden
servet kazanıyor!

Google'ı içerikleriyle besleyen gazetelerin 4.5 milyarlık gelirden kazancı ise: "0 (Sıfır) Dolar"
Doğu Akdeniz bir barış gölü olmalı

Doğu Akdeniz bir barış gölü olmalı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Doğu Akdeniz açıklaması.
Oylar nasıl çaldırılır?

Oylar nasıl çaldırılır?

​35 yıllık sandık başkanı 5 maddede açıkladı.
VIP işgaline<br>Atatürk kılıfı

VIP işgaline
Atatürk kılıfı

CHP 'it' skandalını örtmek için Atatürk'e hakaret yalanını ortaya attı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.