Ekonomi Rusyadan 35 milyar dolarlık çıkış
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'dan sermaye çıkışı 5 ayda yüzde 86 arttı

Rusya'dan 35 milyar dolarlık çıkış!

Rusya'dan net sermaye çıkışı, bu yılın ilk 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 86 artarak 35,2 milyar dolara ulaştı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Rusya Merkez Bankasından ülkedeki sermaye çıkışına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya'dan sermaye çıkışının bu yılın ilk 5 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 86 artarak 18,9 milyar dolardan 35,2 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, bankaların bu dönemde yabancı varlıklarını artırdığı kaydedildi.

  • Rusya'dan sermaye çıkışı, 2018'de bir önceki yıla göre 2,6 kat artarak 67,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

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