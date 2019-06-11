Ekonomi Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı
İŞ DÜNYASI

Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato Ayris Tekstil ve Sanayi Tic. Ltd.’ye yarı fiyatına satıldı. Bakırköy 13. İcra Dairesi’ndeki markanın satışına Ayris Tekstilden başka katılan olmadı.

Haber Merkezi IHA
Ünlü markanın icra dairesindeki satışı 5 dakika kadar sürdü.
Ünlü markanın icra dairesindeki satışı 5 dakika kadar sürdü.

Giyim sektöründe faaliyet gösteren Tiffany&Tomato Bakırköy 13. İcra Dairesi’nde satışa çıkarıldı.

11 Haziran 2019 tarihinde 3 milyon TL değerindeki markanın yarı fiyatına satışa çıkarılacağı duyurulmuştu.

Ünlü markanın icra dairesindeki satışı 5 dakika kadar sürdü. Satışa Tiffany&Tomato markasının sahibi borçlu Marka Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile alacaklı Ayris Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi vekili katıldı.

Ayris Tekstil Firması, Marka Tekstil’den 1 milyon 363 bin 904 TL alacağına karşılık Tiffany&Tomato markasını 1 milyon 502 bin TL’ye satın aldı.

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Vişne mermerinden yapılan tespih 10 bin dolara satıldı
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Vişne mermerinden yapılan tespih 10 bin dolara satıldı

Düğün sezonunda sahte altına dikkat
FOTOĞRAF 11
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Düğün sezonu hareketliliğinin başlamasıyla vatandaşların takılar için kuyumcuların yolunu tuttuğu bu dönemde Yozgat’ta kuyumcular, merdiven altı üretime dikkat çekti.
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Altın fiyatlarındaki artışın sahtekarların ekmeğine yağ sürmesi düğün sezonunda dolandırıcıların akıl almaz hilelerle başvurmasına neden oluyor.
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Gerek il genelindeki kuyumcuları gerekse de müşterileri sahte altınlara karşı uyaran Yozgat Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Solmaz yaptığı açıklamada “Düğün sezonu başladı. Fiyatları nedeniyle altın, sahtecilerin iştahını kabartıyor...
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Bu süreçte vatandaşların bildikleri, tanıdıkları ve güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapmalarını öneriyorum. Bilmedikleri yerden alış veriş yapmasınlar sahte altın olasılığı şu anda yüksek...
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Özellikle hediyelik eşyalar ve çeyrek altında vatandaşlar buna dikkat etsin. Bu ürünlerde sahtecilik imitasyonculuk fazlalaştı. O yüzden biraz daha dikkatli olsunlar...
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Sahte altınları gerçek altından ayırmamız bizim için bile çok zor. Ayar suyuna ve mihenk taşına sürmediğimiz sürece sahte altını biz bile bilemiyoruz...
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O yüzden vatandaşların sahte altını ayırt etmeleri zor. Vatandaşlarımızın sadece ve sadece güvendikleri ve tanıdıkları yerden alış veriş yapmalarını öneriyorum” dedi.
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Altın alırken dikkat ettiğini söyleyen Necati Duyar isimli vatandaş ise “Piyasada sahte altın düğün sezonunda fazlasıyla karşımıza çıkıyor. Bunun için de tanıdık bildik sarrafın yanına geliyorum...
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Oradan alıyorum altınları. Bu dönemde çok dikkat etmek zorundayız, eğer sahte altını alırsak bir sürü zarar ederiz” şeklinde konuştu.
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them Baştürk ise, “Altın alırken bildik ve güvendiğimiz devamlı alışveriş yaptığımız esnaf arkadaşlardan alıyoruz. Vatandaşları da bu konuda uyarıyoruz ve daha duyarlı olmalarını istiyorum. Sahte altını gerçek altından ayıramıyorum bu çok zor” ifadelerini kullandı.
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Düğün sezonunda sahte altına dikkat
Düğün sezonunun açılmasıyla gündeme gelen sahte altına karşı vatandaşları uyaran Yozgat Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Solmaz, altını ayar suyu ve mihenk taşına sürmedikleri sürece kendilerinin bile sahte altını gerçeğinden ayırt edemediklerini söyledi.

Litresi 100 Euro
FOTOĞRAF 13
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Edirne Valiliği koordinesinde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Edirne Tanıtım Turizm Derneği işbirliğinde, 10-16 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ‘2. Edirne Lavanta Tarla Günleri ‘Edirne Lavanta Kokuyor ’ adlı etkinliklerin resmi açılışı gerçekleştirildi.
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Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, lavanta tarlalarında gerçekleştirilen çalışmalarda, Edirne’de tarımsal çeşitliliği arttırmak, ekonomik, tarımsal girdilere katkı sağlamak, verimsiz arazileri değerlendirmek ve tarım odaklı kültürel - gastronomi turizmine destek amacı hedefleniyor.
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LİTRESİ 100 EURO: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, TÜİK verilerine göre Türkiye’de 5 bin 700 dekar alanda lavanta üretildiğini belirterek, “Dünyadaki en büyük lavanta yağı tedarikçi ülkelerine baktığımızda, komşu ülke Bulgaristan, Fransa ve Çin’in önemli bir rol oynadığını görmekteyiz. Fakat son zamanlarda da diğer ülkelerde lavanta üretiminde artış gözükmektedir...
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Ekonomik ömrü 10 yıl ve üzerindedir. 2. yıldan sonra ortalama bir verim elde edilir. Dekara ortalama 4 ile 14 litre arasında yağ elde edilmektedir. Bugün lavanta yağı uluslararası piyasada litre başı 80-100 Euro üzerinden de işlem görmektedir” dedi.
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KÖYLERDE MARJİNAL TARIM ARAZİLERİNİ KULLANACAĞIZ: Edirne Valisi Ekrem Canalp de “Lavanta için kullanacağımız araziler, genellikle köylerde marjinal tarım arazisi dediğimiz hali hazırda nitelikli ürünleri ekmediğimiz araziler. Yani diğer ürünlerin beğenmediği arazileri, istemediği arazileri lavanta çok güzel adaptasyon sağlayabiliyor...
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Ve çok iyi ürünler elde edilebiliyor. Dolayısıyla bu şekilde arazilerin bulunduğu köylerde, nerelerde varsa oralarda bunun yetiştirilmesini teşvik etmek, yaygınlaştırmak son derece anlamlı ve daha güzel olacak” diye konuştu.
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Açıklamaların ardından, Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp minik öğrencilerle birlikte lavanta tarlasında ilk hasadı gerçekleştirdi. Daha sonra Enstitü Müdürü Tülek ile birlikte Vali Canalp, temsili olarak lavanta yağı dağıtımını yaptı.
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Çiftçiye müjde, enstitü müdürü açıkladı “Litresi 100 Euro”
Title
Çiftçiye müjde, enstitü müdürü açıkladı “Litresi 100 Euro”
Title
Çiftçiye müjde, enstitü müdürü açıkladı “Litresi 100 Euro”
Title
Çiftçiye müjde, enstitü müdürü açıkladı “Litresi 100 Euro”
Title
Çiftçiye müjde, enstitü müdürü açıkladı “Litresi 100 Euro”
Title
Çiftçiye müjde, enstitü müdürü açıkladı “Litresi 100 Euro”
Litresi 100 Euro
Edirne'de, bu yıl ikincisi düzenlenen 'Lavanta Tarla Günleri' etkinliklerinin resmi açılışı gerçekleşti. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, “Uluslararası piyasada lavanta yağı litresi 80-100 Euro civarında” diyerek, Trakya Bölgesi'nde üretimi arttırmayı hedeflediklerini söyledi.


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