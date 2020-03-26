Ekonomi Garlara da termal kamera takılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Garlara da termal kamera takılıyor

TCDD Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerini artırıyor. Dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren kurum, yoğunluğun fazla olduğu gar ve istasyonlara termal kamera sistemi kurmaya başladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yolcu ve personel arasında salgının yayılmaması için birçok önlem uygulamaya konuldu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereği, işleri aksatmayacak sayıda sınırlı personelle çalışmalarını yürüten kurum, yolcuları Kovid-19'a karşı korumak amacıyla sirkülasyonunun fazla olduğu ve başta yüksek hızlı trenlerle (YHT) hizmetin verildiği büyük gar ve istasyonlara termal kameralar yerleştiriyor.

İlk etapta geçen yıl 2 milyona yakın yolcunun kullandığı Ankara YHT Garı'na monte edilen termal kamerayla buraya giriş çıkış yapan tüm vatandaşların vücut ısıları ölçülecek. Ölçüm sonucu ateşi kritik seviyede olan vatandaşlar maske verilerek sağlık ekiplerine yönlendirilecek.

TERMAL KAMERALAR TAKILIYOR

Bunun yanı sıra Marmaray'da Söğütlüçeşme, Yenikapı, Üsküdar, Bakırköy istasyonları ile konvansiyonel yolculara hizmet veren Kapıkule, Ankara, Basmane, Eryaman, Konya ve Eskişehir garlarına kamera takılması çalışmalarına devam ediliyor.

DEZENFEKTE EDİLİYOR

Salgınla mücadele kapsamında merkez ve taşradaki hizmet binalarında, yolcu sirkülasyonu yoğunluğunun çok olduğu YHT garları başta olmak üzere tüm gar ve istasyonlarda düzenli dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

Gar ve istasyonlarda bulunan yolcular sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarılıyor.

TCDD tarafından hazırlanan bilgilendirme afişlerinin asıldığı gar ve istasyonların giriş-çıkışlarına dezenfeksiyon makineleri yerleştirildi.

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