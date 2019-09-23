Ekonomi GAZ 10 yeni modelini Moskovada görücüye çıkardı
OTOMOTİV

GAZ 10 yeni modelini Moskova’da görücüye çıkardı

COMTRANS 2019 fuarı 3-7 Eylül tarihlerinde Rusya’nın Moskova şehrinde gerçekleşti. GAZ Türkiye, Moskova’da gerçekleşen COMTRANS 2019 fuarına ilk defa bayilerini de götürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
GAZelle'nin yeni araçları
GAZelle'nin yeni araçları

COMTRANS 2019 fuarında GAZ Group hafif ticari araçlar, orta hizmet kamyonları, otobüsler ve aktarma organları tüketicilerin beğenisine sunuldu. 10 yeni model Ticari araç ve otobüs bu fuarda görücüye çıktı.

Fuarda tanıtılan en önemli yeni ürün, orijinal GAZelle markasının 25. yılını kutladığı yılda, Gorky Otomobil Fabrikası mühendisleri tarafından geliştirilen yeni hafif ticari araç GAZelle NN oldu.

GAZelle NN’de yok yok

GAZelle NN'de 30'dan fazla sürücü asistan sistemi, daha fazla konfor, daha düşük sahip olma maliyeti bulunuyor. Geleceğin teknolojisine sahip bu araç önümüzdeki on yıl içerisinde GAZ serisinin geliştirilmesine temel olacak. 5 kamera, 8 ultrasonik sensör, 3 radar, 360 derecelik görünürlük, kör noktaların izlenmesi, trafik işaretlerinin tanınması, trafik sinyalleri, hava koşulları ve aydınlatma seviyesi gibi datalar aracın ana bilgisayarı tarafından işlenerek kullanıcıya yardımcı olacaklar.

3 - 7 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilen fuara bu yıl ilk kez GAZ Türkiye bayileri katıldı.

GAZ Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel ve Bayi Ağı & Satış Direktörü Eray Gazioğulları ile birlikte fuarı gezen bayiler GAZ ürünlerinin kalitesinden etkilendiklerini, böyle güçlü bir markaya Türkiye’de hizmet ettikleri için gururlu olduklarını ifade ettiler.

Aynı zamanda Nijniy Novgorod üretim tesislerini de gezme fırsatı bulan bayiler GAZ ürünlerini ve üretim faaliyetlerini yakından tanıma şansına ve tüm araçları özel test parkurunda test etme imkanına sahip oldu.

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GAZ Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel “Bu tip seyahatleri önümüzdeki dönemde de tekrarlamak istiyoruz” dedi.

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