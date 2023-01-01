Gaz hattında engeller 87 özel işlemle aşıldı

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Karadeniz gazında çalışmalar aralıksız sürüyor.
Önümüzdeki mart ayında ulusal şebekeye bağlanarak konutlara ulaşacak olan Karadeniz gazında çalışmalar aralıksız sürüyor. Proje kapsamında birden fazla alanda ilerleme kaydediliyor. Hem denizde hem de karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen çalışmaların yanında, BOTAŞ ekipleri de gazı ulusal sisteme bağlamak için hazır. Karadeniz gazını karada şebekeye bağlayacak 36 kilometrelik boru hattında birçok işlem uygulandı. Yol, dere ve enerji nakil hatları gibi noktalarda özel çalışmalar yapıldı. Maliyetinden dolayı daha çok uzun hatlarda tercih edilen otomatik kaynak makinesi, ‘sıfır hata’ için dünyada ilk kez bu kadar kısa bir hat için kullanıldı. Bu sayede 4 saati bulan boru yerleştirme işlemi 4 dakikaya düşürüldü.
Proje kapsamında yol, dere, enerji nakil hatları gibi 87 noktada özel geçiş işlemi uygulandı. Bu uygulama toplam boru hattının yüzde 10’unu oluşturdu. Ekipleri zorlayan en önemli faktörlerden birisi de eğim oldu. Yüzde 65’lik kısmı yüksek eğimli arazinden oluşan boru hattı güzergahında kimi zaman özel ekipmanlar kullanıldı. Filyos Nehri geçişindeki bataklık kurutuldu.