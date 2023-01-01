Gaz hattında engeller 87 özel işlemle aşıldı

Önümüzdeki mart ayında ulusal şebekeye bağlanarak konutlara ulaşacak olan Karadeniz gazında çalışmalar aralıksız sürüyor. Proje kapsamında birden fazla alanda ilerleme kaydediliyor. Hem denizde hem de karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen çalışmaların yanında, BOTAŞ ekipleri de gazı ulusal sisteme bağlamak için hazır. Karadeniz gazını karada şebekeye bağlayacak 36 kilometrelik boru hattında birçok işlem uygulandı. Yol, dere ve enerji nakil hatları gibi noktalarda özel çalışmalar yapıldı. Maliyetinden dolayı daha çok uzun hatlarda tercih edilen otomatik kaynak makinesi, ‘sıfır hata’ için dünyada ilk kez bu kadar kısa bir hat için kullanıldı. Bu sayede 4 saati bulan boru yerleştirme işlemi 4 dakikaya düşürüldü.