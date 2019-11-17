Ekonomi GAZ Türkiyeden ihracat atağı
OTOMOTİV

GAZ Türkiye’den ihracat atağı

Rusya’nın Avrupa’da yükselen ticari araç şirketi GAZ, Türkiye’deki ataklarını sürdürüyor. Her yıl yüzde 50 büyüyen şirket, Sakarya’daki tesislerinde ürettiği araçların ihracatına başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
GAZelle Next Kamyonet
GAZelle Next Kamyonet

Türk ticari araç pazarının yükselen yıldızı GAZ, Türkiye’de üretimini yaptığı GAZelle Next Kamyonet ve Panelvan modellerini ihraç etmeye başladı… GAZ Türkiye’nin kurulduğu yıldan bu yana büyümesini sürdürdüğünü belirten Gaz Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel, 2019 yılında ticari vasıta pazarının önceki yıla göre küçülmesine rağmen satışlarının % 50 arttığını ifade etti.

‘Üretim kapasitemizi iki katına çıkaracağız’

Son 2 aydır talebe yetişmeye çalıştıklarını ifade eden Yüksel, “GAZ Türkiye olarak 2 yıldır yapılanmamızı sürdürürken, bir yandan da artan talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Hem alırken, hem kullanırken büyük bir tasarruf sağlayan GAZelle Next Kamyonet ve Panel Vanlarımız, konfor ve performanstan da taviz vermiyor. Talebe yetişebilmek için 2020’de üretim kapasitemizi 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. İstihdamı da aynı oranda artıracağız” dedi.

‘İhracata başladık’

GAZ Türkiye’nin iç ve dış talebe yetişebilmek için önümüzdeki yıl kapasiteyi iki katına çıkaracaklarını anlatan Gaz Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel, şöyle devam etti: “Araçlarımızın kalitesi her geçen gün daha geniş kitleler tarafından fark ediliyor. Böylelikle showroomlarımızı ziyaret edenlerin sayısı hızla artıyor. Diğer yandan yurt dışından da talepler almaya başladık. İlk ihracatımızı Ekim ayında Doğu Avrupa ülkelerine yaptık. Ekim ayında 24 adet olarak gerçekleşen ihracatımız Kasım sonu itibarıyla 36 adet olacaktır. Seneye kapasite artırdıktan sonra ihracatımızı Batı Avrupa’ya da yayarak önemli artışlar olmasını hedefliyoruz”

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