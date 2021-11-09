​Gazda şebeke 3.5 yılda 40 bin km büyüdü

2000’li yıllarda sadece 5 şehirde doğal gaz kullanılırken, bugün 81 ilin tümüne ve 604 ilçe ve belde ile 171 OSB’ye doğal gaz ulaştırılmış durumda.

Doğal gazda şebeke kısa süre içinde 40 bin kilometre uzadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin dünyadaki gaz tedarik sıkıntısından etkilenmemesi için kış öncesi her türlü tedbiri aldıklarını açıklarken, diğer yandan doğal gaz kullanımının ülke geneline yaygınlaştırılması için de çalışmalar devam ediyor.

56 MİLYON KULLANICI

2000’li yıllarda sadece 5 şehirde doğal gaz kullanılırken, bugün 81 ilin tümüne ve 604 ilçe ve belde ile 171 OSB’ye doğal gaz ulaştırılmış durumda. 2000’li yıllarda 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı ise 17,9 milyona çıkarken, ülke nüfusunun yüzde 82’sine doğal gaz kullanım imkanı sunuldu. Böylece doğal gazdan aktif olarak faydalanan nüfus ise 56 milyona çıkarıldı.

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ŞEBEKE 182 BİN KM

Bu kapsamda sadece son üç buçuk yılda dünyanın çevresine eşit olacak uzunlukta, 40 bin kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim ve dağıtım hattı inşa edildi. Toplam iletim ve dağıtım şebeke uzunluğu 182 bin kilometreye ulaştı. Yapılan planlamalara göre 2021-2026 döneminde ilave 367 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanacak. 2021 yılı sonunda doğal gaz verilen yerleşim yeri sayısı ise 604’ten 640’a ulaşacak.

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