Ekonomi Gazpromun doğal gaz ihracat geliri yüzde 84 arttı
DÜNYA EKONOMİSİ

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 84 arttı

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artarak 23,6 milyar dolara çıktı.

Haber Merkezi AA
Gazpromun doğal gaz ihracat geliri yüzde 84 arttı
Arşiv

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 123,8 milyar metreküpe yükseldi.

Söz konusu dönemde şirketin gaz ihracat geliri yüzde 84 arttı ve 23,6 milyar dolar oldu.

Öte yandan, Gazprom'un 1000 metreküp doğal gaz ihracat fiyatı da temmuzda bir önceki aya kıyasla 226,5 dolardan 245,1 dolara çıktı.

Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için 1000 metreküp için doğal gaz fiyatının 90-100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyor.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirket konumunda bulunuyor.

Ruslar endişeli: En büyük ve en pahalı doğal gaz sattığı Türk pazarını kaybediyor
EKONOMİ
Ruslar endişeli: En büyük ve en pahalı doğal gaz sattığı Türk pazarını kaybediyor

Türkiye ters köşe yaptı: Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!​
OYNAT 00:00
Türkiye ters köşe yaptı: Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!​
Doğal gazda dengeler değişiyor. Rusya'nın en fazla gaz ihraç ettiği ülkelerden biri olan Türkiye, son yıllarda alım oranında ciddi düşüşler gerçekleştiriyor. Öyle ki, Rus gazındaki yüksek fiyattan dolayı alternatif ülkelere yönelinilirken, mart ayında düşüş oranı ise yüzde 70'i aştı. Türkiye'nin doğal gaz tedariğinde uzun süre açık ara birinci olan Rusya'nın zirveyi 4 ülkeye kaptırmasını yorumlayan uzmanlar ise; değişen dengelerin Rus tarafını indirime zorlayacağının altını çiziyor.


Abone Ol Google News
Berlinde grevlerin sayısı artıyor

Berlin'de grevlerin sayısı artıyor

Demiryolları ve market çalışanlarından sonra şimdi de sağlıkçılar.
Yedieminde akılalmaz olay

Yedieminde akılalmaz olay

Kendisine emanet edilen 50 aracı satıp borcunu ödemiş.
CHPli Gönül Özel: Türkiyedeki Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz

​Türkiye'nin 9 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

​Milli Eğitim Bakanlığı ön başvuru ve sonuç tarihini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı TURKOVAC müjdesi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC ile bu musibeti başımızdan defedeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya mesaj

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı
Gündem

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle görevlerinden ihraç edilen ve dört senedir firari olan eski Yargıtay tetkik hakimi çift, Ankara'da saklandıkları evde yakalandı. Zanlılardan Dursun Fatih K.'nın süre zarfında saklandığı evden hiç çıkmadığı, eşi Öznur K.'nın ise kılık değiştirerek günlük hayatına devam ettiği ortaya çıktı.
Öğretmen atama takvimi belli oldu
Gündem

Öğretmen atama takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün verdiği 15 bin öğretmen ataması müjdesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapıldı. Buna göre, öğretmen atamasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül- 8 Ekim 2021 arasında yapılacak. Atama sonuçları ise, 31 ocak 2022'de açıklanacak.
CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur
Gündem

CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur

Katıldığı canlı yayında, ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılıklar olduğunu, bu nedenle ittifakın bozulabileceğini ifade etti. Atıcı, "Cumhur İttifakı'na girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İYİ Parti’dir ama imkansız değildir. Çünkü İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakı'na körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İYİ Parti ve Türkiye’nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.