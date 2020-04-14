Ekonomi Geçen ay 100 bin kişiyi işe alan Amazon şimdi de 75 bin kişiyi daha işe alacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Geçen ay 100 bin kişiyi işe alan Amazon şimdi de 75 bin kişiyi daha işe alacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla çevrim içi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için geçen ay 100 bin yeni personel alacağını duyurmasının ardından, 75 bin kişinin daha istihdam edileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin, geçen ay, Kovid-19 salgını sürecinde çalışanların ücretlerini artırmak için dünya çapında 350 milyon doların üzerinde yatırım yapma ve 100 bin kişiyi istihdam etme kararı aldığı hatırlatıldı.

ÜCRET ARTIŞI DA YAPILACAK

  • Bu kapsamda istihdam edilenlerin ABD genelinde çalışmaya başladığının aktarıldığı açıklamada, "Talebin arttığını görmeye devam ediyoruz ve bu benzeri görülmemiş süreçte müşterilerimize hizmet etmeye yardımcı olmak için 75 bin kişilik istihdam yaratarak işe alımlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ücret artışına yönelik yatırım yapmaya da devam edildiği belirtilerek, bu yatırımın da 500 milyon doları aşmasının beklendiği kaydedildi.

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