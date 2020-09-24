Geçen yıl 38 tonluk altın üretimiyle rekor kırıldı: Altın üretiminde hedef 5 yılda 100 ton

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, altın üretiminin uzun dönemli araştırma ve yatırım gerektirdiğini, Türkiye'de altın tüketiminin yüksek olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 2000'li yıllara kadar altın üretimi yapılmadığına dikkati çeken Dönmez, geçen yıl 38 tonla en büyük üretimin gerçekleştirildiğini söyledi.

Söz konusu üretimin, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artış gösterdiğini aktaran Dönmez, şöyle konuştu:

"2020 hedefimiz salgına rağmen 44-45 ton, ancak bu yeterli değil. Her yıl 130-160 ton altın ithal ediyoruz. Ödediğimiz rakam az değil, 8-10 milyar dolar. Bu yıl ilk 6 ayda altın ithalatına ödediğimiz bedel 11 milyar dolar. Belki en büyük ithalatı yapmış olacağız. Kuyumculuk sektörümüz iyi, ihracatımız da var ama bu kadar bedeli neden yurt dışına ödeyelim? Aramalara hız veriyoruz. Yeni altın sahalarımız da oldu. Bunların bir kısmını Türkiye Varlık Fonu'na devrettik. İnşallah orada değerlendirilecek. Hedefimiz önümüzdeki 5 yılda altın üretiminde yıllık 100 tona ulaşmak."

EKONOMİ Altın fiyatları gerilemeye devam ediyor

Libya'da son durum

Dönmez, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında üst düzey stratejik iş birliği olduğunu vurgulayarak, "Arzumuz bir an önce sükunetin, barışın ve huzurun hakim olması. Kaybeden Libya halkı oluyor. Öbür tarafta darbeci Hafter var. Meşru hükümete karşı ayaklanmış, hak, hukuk tanımayan bir taraftan bahsediyoruz. Bu iç savaşın sosyal ve ekonomik hayata yansımaları var. Yerin altında milyarlarca varillik petrol rezervi olmasına ramen üretemeyen, üretse de satamayan, taşıyamayan bir Libya'dan bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Buna rağmen, Türkiye'deki bazı girişimcilerin geçmişte Libya'da doğal gaz çevrim santralleri başta olmak üzere anlaşmalarının olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Libya halkının elektrik ihtiyacı büyük ve alt yapılarında ciddi eksikler var. Türkiye'nin bu alanda önemli birikim ve tecrübesi var. O coğrafyada iç savaştan önce de müteahhitlerimiz üst yapı ve alt yapıda ciddi işleri yüklenmişti. Birçok işçimiz çalışmak için oraya gitti. Şimdi tekrar umut vadeden bazı gelişmeler var. İnşallah bunlar da süratle tamamlanır. Türkiye olarak dün nasıl Libya halkının yanında olduysak yarın da olacağız. Altyapı, üstyapı eksikleri varsa süratle tamamlarız. Bunlar zor işler değil."

EKONOMİ Bakan Dönmez'den Karadeniz'deki gaz keşfine ilişkin açıklama: Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz

Türk girişimci bir firmanın Libya'da devam eden bir santral inşaatı olduğuna da değinen Dönmez, "Bitmek üzere olan bir proje. Trablus'a yakın bir yerdeydi, güvenli ortam tekrar oluştu. 1000 megavat civarında bir santral söz konusu. Bu arada yakıt temini ve tedariki de önemli. Doğal gaza göre yapılmış durumda. Santrali yaparsınız ama gazı üretip, getirip oraya intikal ettiremezseniz yararlanma şansınız olmaz. Kaynak tedariki ve güvenliğiyle tesisin güvenliğini bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS'de ilk reaktör 2023'te devreye girecek

Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) konusunda "bir hayalin gerçekleştirilmesi için gün saydıklarını" ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 4 reaktörden ilkinin devreye alınacağını söyledi.

Çalışmaların hızlı ve planlı ilerlediğini aktaran Dönmez, geçen haftalarda bir saha ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Dönmez, birinci ünitede ilerlemenin daha fazla olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

REKLAM

"Planımız 2023'te birinci, 2024'te ikinci üniteyi devreye alabilmek. Üçüncü üniteyle ilgili lisanslama çalışmaları devam ediyor. Aslında saha tek olsa da orada 4 santral yapıyoruz. 4 reaktör, 4 santral demek. Tek kalemde Türkiye'nin en büyük yatırımlarından olmaya aday. Elektrikte arz güvenliği, kaynak çeşitliliği politikamızın bir sonucu. Burada, nükleer teknolojiyi de daha yakından tanımış olacağız. 300'den fazla mühendisimiz Rusya'da bu alanda eğitim aldı. Sahaya gittiğimizde genç mühendis kardeşlerimizin henüz inşaat aşamasında heyecanla çalıştığını gördük. 2023'ten sonra işletmeye geçildiğinde de böyle bir tecrübeyi kendi insan kaynağımızı yetiştirmek suretiyle kazanmış olacağız."

EKONOMİ Akkuyu NGS’de önemli gelişme: İlk güç ünitesinde yer alacak reaktör için son aşamaya geçildi

EKONOMİ Akkuyu NGS'de önemli gelişme: İlk ünitede kilit aşama tamamlandı

EKONOMİ Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Santralin ilk ünitesinde kullanılacak buhar jeneratörlerinin üretimi tamamlandı

FOTOĞRAF 12 Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle (NGS) benzer teknolojiye sahip Rusya'nın işletme halindeki en büyük santrallerinden Leningrad NGS, bulunduğu bölgeye kesintisiz enerji sağlıyor. Rusya'nın Leningrad Bölgesine bağlı Sosnovi Bor şehrinin Finlandiya Körfezi'nde yer alan santral, bulunduğu bölge ile 80 kilometre uzaklıktaki ülkenin en önemli şehirlerinden St. Petersburg'un enerji ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor. Leningrad NGS toplam 4 bin megavatı aşan kurulu gücüyle 2019'da Rusya'nın elektrik üretimi konusundaki en iyi üç nükleer santrali arasında yer alıyor. Santral, üçü RBMK-1000 tipi reaktör, biri ise Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Akkuyu NGS de dahil olmak üzere farklı ülkelerde gerçekleştirdiği uluslararası projeleri için referans niteliği taşıyan VVER-1200 tipi reaktörden oluşuyor. Akkuyu NGS'de de kullanılacak VVER-1200 tipi reaktör 3+ nesil olarak ifade ediliyor ve santral içince aktif ve pasif güvenlik sistemlerini birleştirici özelliği bulunuyor. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan santral bünyesindeki Leningrad NGS-2'nin Başmühendisi Aleksandr Belyayev, Leningrad NGS ile Akkuyu NGS'nin reaktör tiplerinden güvenlik sistemine kadar tüm özelliklerinin aynı olduğunu söyledi. Akkuyu NGS'de 4 adet VVER-1200 reaktörün kurulacağını belirten Belyayev, Bu ünite 3+ yeni nesildir. Bu ünitelerde Fukuşima NGS'deki gibi kazalar mümkün değil çünkü tasarımı bu tür kazaları önleyecek yapıda. Güvenlik önceliği mevzuatımızın gereği. Aynı zamanda, inşaat şirketinin asıl önceliği. değerlendirmesinde bulundu. Belyayev, söz konusu yeni sistemlere yönelik tüm güvenlik şartlarının 2007'de belirlendiğini ifade ederek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano 2017'de santralimizi ziyaret etti ve sistemlerin kullanılabilirliğini kontrol etti. Santralimizde Fukuşima gibi kazaların yaşamasının imkansız olduğunu teyit etti. diye konuştu. Yeni nesil reaktörlerin diğer özelliklerine de değinen Belyayev, şunları kaydetti: Eskilere göre bu ünitelerin sahip olduğu güç daha büyük. Ekipman ömrü yaklaşık 60 yıl daha uzun. Bir diğer fark ise daha bilgilendirici bir birime sahip olması. Bir önceki nesil ünitelerle kıyasla üç kat daha fazla ölçüm kanalına sahip. İki buçuk kat daha fazla elektrikle çalışan bağlantı parçalarına sahip. Bütün bunlar otomasyon seviyesini yükseltir ve insan faktörünün etkisini azaltır. Rosatom kontrolündeki Otomatik Radyasyon Durumu İzleme Sistemi Baş Mühendisi Anatoliy Zayev de Leningrad NGS'nin bulunduğu çevrenin radyasyon durumunun kesintisiz olarak izlendiğini ve verilerin analiz edildiğini belirterek, Santral çevresindeki 30 kilometrelik alanda bulunan 26 ölçüm terminalinden her saat başı gelen bilgi akışı ve gerektiğinde operatörün de anlık bilgi elde edebildiği sistemle günlük ortalama doz yoğunluğu değerleri takip edilebiliyor. bilgisini paylaştı. Bu sistemle Sosnovi Bor Belediyesi, Moskova ve St. Petersburg'daki acil durum merkezlerine de veri akışı sağlandığını anlatan Zayev, Toplanan veriler internet üzerinden herkes tarafından görülebiliyor. Santralin, uluslararası kontrol altındaki radyasyon durumuna ilişkin veriler, Finlandiya Devlet Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Merkezi'ne de iletiliyor. dedi. Zayev, sistem aracılığıyla Leningrad NGS civarındaki hava, yağış, toprak, su, bitki, gıda ürünleri gibi ekosistem unsurlarının radyoaktivitesinin de düzenli olarak izlendiğini kaydetti. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral, 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. Kesintisiz enerjinin güvencesi: Akkuyu NGS'nin benzeri Leningrad NGS Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle benzer teknolojiye sahip Rusya'nın işletme halindeki en büyük santrallerinden Leningrad Nükleer Güç Santrali, bulunduğu bölgeye kesintisiz enerji sağlıyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder