Geleceği kadınlar yazacak

Toplumun her kesimine değinen ve daha güzel bir Türkiye için çaba sarf eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Geleceği Yazan Kadınlar Ödül Töreni'ne katıldı. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, Anne babalar olarak çocukların, özellikle kız çocuklarının bilimle erken yaşlarda tanışmasının gerekliliğine inandığını söyledi. Projeye katılan kadınları “gökyüzünde ışıldayan yıldızlar” olarak tanımlayan Erdoğan, “Bırakalım çocuklarımız akıllarına kanat taksınlar. Kod yazma üzerine kurulu projeye 3 bine yakın kadın başvurmuş. Projeye gittikçe artan ilgi, kadınların gelecek için söyleyecek çok sözü olduğunun bir göstergesi. Başvuran tüm kadınların birbirinin harika fikirleri var. Bu fikirlerin her biri, hayatı herkes için güzelleştirmek amacıyla ortaya çıkmış görünüyor. Kadınlar dünyayı değiştirebileceklerine inanıyorlar. O nedenle önümüzdeki yıllarda bu alana olan ilginin çığ gibi büyüyeceğinden eminim. Yakın bir zamanda hayatı kolaylaştıran uygulamaların ardında kadınların imzasını görebileceğiz" diye konuştu.

8 FARKLI MİLLETTEN KATILIM OLDU

Projeye bu yıl sekiz farklı milletten başvuru alındı. Eğitime, Kosova, Arnavutluk, Hollanda, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan vatandaşları katıldı. Emine Erdoğan, “Teknolojiyi tasarlamak, sadece belli bir şehirli zümreye ait imtiyaz alanı olmaktan çıktı. Fikri olan, kendine güvenen her kadın, dünyanın geleceğine katkıda bulunabileceğini görüyor. Zaten önemli olan, hayalleri inançla harmanlamayı başarmak. Umuyorum, ülkemizin tüm kurumları, kadın zekasını işlerine katmada yarışır hale gelirler. Çünkü büyük başarılara imza atmanın tek yolu budur. Şu bir gerçek ki bizi, dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor” dedi. Parlak fikirlerin ve icat etmenin cinsiyetinin olmadığının da altını çizen Erdoğan, dünyanın en eski üniversitesinin ne Oxford ne Harvard olduğunu, en eski üniversitenin Fatima El Fıhri adında bir kadın tarafından Fas'ta kurulduğunu kaydetti.

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GİRİŞİMCİ DEĞİL ÜRETİCİ OLUN

Törenin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadınların artık sadece girişimci olmasını istemediklerini, yüksek teknolojili ürün üretiminde üretici olmalarını beklediklerini söyledi. Pekcan, "Bazı uluslararası fonlar projeyi desteklemek için hazırlar. Kadınların iş gücüne katılımında son 10 yılda yüzde 35 artış var. Amacımız bunu yüzde 60'lar seviyesine ulaştırmak. Kadın girişimcilik network sistemini geliştiriyoruz. Bu sistem üzerinden kadın girişimcilerimiz birbirleri ile irtibatta olabilecekler. Bakanlık olarak 2019 yılı içinde 14 ilde 1600 girişimci kadınımıza kadın kooperatifleri hakkında eğitim verdik. 2 bin 500'den fazla ortak sayısı bulunan 189 kadın kooperatifimize destek veriyoruz. 5-8 Aralık'ta fuarımız var” şeklinde konuştu.

EKONOMİNİN CİNSİYETİ YOK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların daha etkin girişimciler haline gelmesini önemsediklerini vurguladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da tüm kadınlardan hayal kurmalarını istedi. Hisarcıklıoğlu, "Hayallerinizin takipçisi, kendi hikayelerinizin kahramanı olun ve unutmayın kadınlara yönelik ön yargıları yıkmak ancak ama ancak sizin elinizde. Evlatlarınızı ve özellikle kızlarınızı muhakkak okutun. Onları girişimci olmaya özendirin. Ekonominin cinsiyeti yok" dedi.

TEKNOLOJİ BAŞARI GETİRİR

Murat Erkan

Törenin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Geleceği Yazan Kadınlar'ın teknolojiyi tüketen değil üreten olma yolunda neler yapılabileceğini gösterdiğini söyledi. Erkan “24 şehre çıkardığımız eğitimlerimize gurur verici şekilde sekiz farklı ülkeden de katılım aldık. Her bir konunun uzmanları tarafından 179 saat eğitim alan 1579 arkadaşım bu programı tamamladı. Yolculuklarında onları desteklemeyi sürdüreceğiz. Teknoloji ve telekom dünyası aslında dünya ekonomisinin taşıyıcı gücü. Hangi sektör olursa olsun, eğer teknoloji kullanılmazsa o sektörde başarı sağlanamaz. Türkiye de teknolojiyi kullanmak zorunda. Geleceği Yazan Kadınlar'ı Türkiye'nin potansiyelinin yüzde 50'sini ayağa kaldırmak için tasarladık. Ekibimizle beraber gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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ÖDÜLÜ ERDOĞAN VERDİ

Emine Erdoğan (orta)

Eğitimlerini tamamlayan kadınların 141 projesi il finalinde, 55 projesi ise yarı finalde yarıştı. Finale kalan 10 proje, özgün, ticari gelir sağlayan fikirler arasından belirlendi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın da yer aldığı jüri değerlendirmesinin ardından ödül almaya hak kazanan projeler belli oldu. 2019 yılının birincileri, Look adlı projeleri ile Şahika Betül Yaylı ve Eda Nur Ersu oldu. İkinciliği Gamze Hatice Bilen, Derya Uzmay Okutan ve Hazal Çelik'ten oluşan ekibin Engelsiz Ulaşın projesi alırken, üçüncülük ödülü de DIGI-TAR projesi ile Büşra Göral'ın oldu. Ayşe Sena Kayalı ise Deniz Temizleme Aracı projesi ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Kazanlara ödülleri Emine Erdoğan tarafından verildi.