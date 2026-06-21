Geleceğin güvenliği su ve gıdada

Büyük Sanat Vakfı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Sabancı Kültür Merkezi'nde "İklim, Su, Gıda ve Güvenlik" temasıyla Erciyes Zirvesi düzenlendi. Zirvenin açılış oturumunun moderatörlüğünü yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, geleceğin tarımda olduğunu, gıda olmadan yaşanmayacağını vurguladı. Akar, "Güçlü ordular sınırları korur, Mehmetçiğin yaptığı gibi. Güçlü çevre politikaları ise geleceği korur. Çünkü biliyoruz ki bugünün çevre yatırımı, yarının güvenlik sigortasıdır" dedi.

750 MİLYON KİŞİ AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR

İklim değişikliğinin çağın en önemli güvenlik meselelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Akar, gıda, enerji ve suyun bugünün en kritik güvenlik unsurlarını oluşturduğunu, Orta Doğu'da yaşananlar dolayısıyla bütün dünyada ciddi bir enerji krizi meydana geldiğini belirtti. Akar, gıda krizinin doğrudan çatışma ve savaşlara sebep olabileceğini vurgulayarak, "Şu anda dünyada 750 milyon kişinin aç olduğunu ve bunun küresel güvenliği, petrol fiyatından daha fazla tehdit ettiğini de unutmamak lazım. Enerji tasarrufu olabilir ama açlık tasarrufu olmaz. Bunu da aklımızın bir tarafında tutmamız lazım" diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve yerel kalkınmanın birbirini tamamladığını belirterek, ORAN bölgesinde 27 projeye 9 milyar liralık kaynak sağlandığını açıkladı.

COP 31 STRATEJİK ÖNEMDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gıda meselesi sadece bir ekip biçme meselesi de değildir. Aile bütçesidir, çocukların beslenmesidir, çiftçinin emeğidir, pazarın fiyatıdır. Aslında toplumun huzurudur" dedi. İklim değişikliğinden ilk etkilenenin su sistemi olduğunu ifade eden Kurum, kuraklığın küresel bir mesele haline geldiğini, bunun çiftçinin veriminin azalması, şehirlerin içme suyu güvenliğinin zorlanması, sanayinin üretim kapasitesinin etkilenmesi gibi sonuçlar ortaya çıkardığını belirtti. Antalya 2035 hedeflerine de değinen Kurum, "Türkiye'nin Antalya 2035 hamlesi, ülkemizin iklim diplomasisine ve tüm coğrafyalara attığı imza ve mühürdür" şeklinde konuştu. Kasım ayında Antalya'da COP 31 Zirvesi düzenleneceğini anlatan Kurum, şöyle devam etti: "Yalnızca bir zirve olarak değil, bugüne kadar verilen sözlerin uygulamaya, taahhütlerin bir projeye, projelerin de sahada sonuca dönüştüğü büyük bir iklim seferberliğine çevirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da iklim, su, gıda ve güvenlik başlıklarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtti. Türkiye'nin 2100 yılına kadar su varlığında yüzde 25 azalma beklendiğini hatırlatan Yumaklı, bu yıl yağışların son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Bu sene yağışların iyi gittiğini ve barajların doluluk oranının yüzde 81,5'e çıktığını kaydeden Yumaklı, "Yağışlar uzun yıllar ortalamasının yüzde 32,5 üzerinde. Geçen yılın ise yüzde 75,7 üzerinde. Son 66 yılın en yüksek yağışına ulaşmış durumdayız. Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81,5. Bu bir rekor. Halihazırda barajlarımızda 26 milyar metreküp daha fazla su depolamış durumdayız" ifadelerini kullandı. Yumaklı ayrıca, kırsal kalkınma desteklerinin yüzde 20'sinin genç ve kadın girişimcilere ayrıldığını ifade etti.

İklim felaketlerinin faturası 2 trilyon dolar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) verilerine göre son 10 yılda iklim kaynaklı afetler küresel ekonomide 2 trilyon dolardan fazla zarara yol açarken, 1,6 milyar kişi bu afetlerden etkilendi. İklim değişikliği, su sıkıntısı, geleceğin değil, bugünün sorunu haline geldi" dedi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da COP31 sürecinde üniversitelerin kritik rol üstleneceğini belirterek, Erciyes Üniversitesi'nin bilgi ve çözüm üreten aktif bir paydaş olmaya devam edeceğini söyledi.











