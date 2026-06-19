Sanayicinin borç yükü arttı

Ortaya çıkan tablo, yüksek faiz politikasının sanayi üzerindeki etkilerinin yalnızca kârlılıkta değil, bilanço yapısında da hissedildiğini gösteriyor. Şirketler daha pahalı kredi kullanırken, aynı zamanda daha kısa vadeli borçlanmak zorunda kalıyor. Bu durum, sanayicinin geleceğe dönük yatırım kapasitesini zayıflatırken finansal kırılganlığı da artırıyor. Üretim ve ihracatta büyümenin sürdüğü bir dönemde borçların özkaynaklardan daha hızlı artması ve kısa vadeli finansmanın yeniden ağırlık kazanması, sanayi cephesinde sürdürülebilir büyüme açısından önemli bir risk olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin üretim devleri giderek daha fazla borçla ayakta kalırken, bilanço yapısındaki bu bozulma sanayinin önündeki en kritik sorunlardan biri haline geliyor.