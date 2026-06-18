Brent petrolün varili 77,31 dolardan işlem görüyor

Dün 82,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 79,55 dolardan tamamladı.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasında savaşı sona erdiren ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yeniden başlatan geçici bir anlaşmanın imzalanmasıyla petrol arzındaki kesintiye ilişkin endişelerin azalması etkili oldu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bugün ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ve İran'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik olarak imzaladığını duyurdu.

Anlaşmanın iki ülkenin başkanları tarafından imzalandığını belirten Şerif, "Bu anlaşmanın ilgili hükümetlerin en üst düzeyinde imzalanması, her iki tarafın da çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesine olan bağlılığını göstermektedir. İslamabad Mutabakat Anlaşması derhal yürürlüğe girecek ve ilk adım olarak İran, Hürmüz Boğazı'nı derhal yeniden açacak, ABD ise deniz ablukasını derhal kaldıracaktır." ifadelerini kullandı.

Şerif, Pakistan'ın eş arabulucu Katar'ın desteğiyle teknik düzeydeki görüşmeleri başlatmak üzere planlandığı gibi 19 Haziran'da İsviçre'de resmi tören düzenleyeceğini kaydetti.

ABD ve İran'ın, Pakistan arabuluculuğunda yürütülen süreç kapsamında 14 Haziran'da savaşın sona erdirilmesi ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıkları duyurulmuştu.

Henüz yayımlanmayan ancak uluslararası basında yer alan haberlere göre mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin deniz ablukasının kaldırılmasını içeriyor. Tarafların nihai bir anlaşma için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi başlıklarda müzakereleri sürdürmesi bekleniyor.

Petrol fiyatları dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın mutabakata uygun davranmaması halinde İran'ı bombalayabileceğine ilişkin ifadeleriyle yukarı yönlü ivmelenmişti.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın yol açtığı ve tarihteki en büyük petrol arz kesintisi olarak değerlendirilen, haftalar süren sürecin ardından gelen bu anlaşma, İran başta olmak üzere bölgedeki petrolün yeniden piyasalara dönme ihtimalini güçlendirerek küresel arz beklentilerini destekledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dün yayımlanan petrol piyasası raporunda, küresel petrol arzının bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 3 milyon 900 bin varil azalsa da Körfez bölgesindeki üretimin toparlanmasıyla gelecek yıl günlük yaklaşık 8 milyon varil artarak 110 milyon 350 bin varile ulaşacağını öngörüyor. IEA, küresel petrol talebinde ise 2027'de günlük yaklaşık 2 milyon varil artışla 105 milyon 300 bin varil seviyesinde olmasını bekliyor. Bu tablo ise küresel piyasalarda günlük yaklaşık 5 milyon varil arz fazlasına işaret ediyor.

Öte yandan, ABD stoklarındaki düşüş ise fiyatlara destek sağladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yaklaşık 8 milyon 300 bin varil azalarak 418 milyon 200 bin varil seviyesine geriledi. Bu seviye, yılın bu dönemi için 5 yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 6 altında bulunuyor.

Bu dönemde ticari ham petrol stoklarına dahil edilmeyen stratejik ham petrol rezervleri de 8 milyon 900 bin varil azaldı. Benzin stokları ise yaklaşık 900 bin varil düşüş kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 82,43 doların direnç, 71,99 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.











