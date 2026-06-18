Küresel piyasalar Fed toplantısının etkileri ve jeopolitik gelişmelerle yön bulmaya çalışıyor

Jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikası kararları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, politika faizinin sabit tutulması kararının oybirliğiyle alındığı belirtildi.

Enflasyonun enerji dahil bazı sektörlerde fiyat artışlarına yol açan arz şoklarının da etkisiyle bankanın yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, Komite'nin fiyat istikrarını sağlamaya kararlı olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Kevin Warsh başkanlığında gerçekleştirilen ilk FOMC toplantısının ardından yayımlanan karar metninin önceki açıklamalara kıyasla belirgin şekilde kısaltıldığı dikkati çekti.

Fed, federal fon oranına ilişkin yıl sonu tahminini mart ayında öngördüğü yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseltti.

Banka, federal fon oranına ilişkin 2027 tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya ve 2028 tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,4'e çıkardı. Fed uzun dönem ortalama faiz beklentisini ise yüzde 3,1 olarak korudu.

Söz konusu tahminler, Fed'in 2026'da faiz artışı yapılabileceğinin sinyalini verdi.

FOMC üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği de 18 yetkiliden 9'unun bu yıl en az bir faiz artırımı öngördüğünü ortaya koydu.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 3,6'ya, 2027 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkarılırken, 2028 için yüzde 2'de sabit bırakıldı.

ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmini, bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,2'ye düşürüldü. Büyüme tahmini 2027 için yüzde 2,3'te bırakılırken, 2028 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükseltildi.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler bu yıl için yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e düşürülürken, 2027 için yüzde 4,3 ve 2028 için yüzde 4,2 olarak korundu.

Kevin Warsh, Fed üyelerinin faiz beklentilerini yansıtan noktasal grafikte kendi tahminine yer vermedi. Bu durum, piyasalarda Fed'in 2012'de iletişim politikasının bir parçası olarak başlattığı uygulamadan uzaklaşılabileceğine yönelik ilk işaretlerden biri olarak değerlendirildi.

Warsh, bundan önceki açıklamalarında da noktasal grafiklerin faydalı olmadığını düşündüğünü belirtmişti.

Metinden, gelecekteki faiz indirimlerine yönelik eğilime işaret eden ifadelerin çıkarılması da küresel piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkiledi.

Daha önce "nokta" işaretini vermekten kaçınan tek Fed politika yapıcısı, düzenli olarak kısa vadeli faiz oranı tahminlerini sunan ancak uzun vadeli nötr faiz oranı için bir tahmin vermeyen eski St. Louis Fed Başkanı James Bullard'dı.

Fed Başkanı Kevin Warsh, düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini belirterek, fiyat istikrarını sağlama konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

"Bu Komite fiyat istikrarını sağlayacak." diyen Warsh, Komite'nin bu konuda "net ve hemfikir" olduğunu söyledi.

Toplantının ardından yayımlanan politika metninde yapılan değişikliklere de işaret eden Warsh, metnin daha kısa ve daha sade olduğunu, bazı eski ifadelerin çıkarıldığını aktardı.

Warsh, ileriye dönük yönlendirmenin (forward guidance) de açıklamada yer almadığını dile getirdi.

Ekonomik projeksiyonlara da değinen Warsh, Komite üyelerinin tahminlerini sunmaya devam ettiğini ancak kendisinin mevcut yapısıyla projeksiyonlara dair uzun süredir benimsediği görüşler doğrultusunda bir tahmin sunmaktan kaçındığını ifade etti.

Analistler, Warsh'ın "fiyat istikrarı" vurgusunun sıkı para politikası duruşunu desteklediğini belirtti.

Kevin Warsh'ın sözlü yönlendirme yerine doğrudan makroekonomik verilerden kaynaklı etkilere odaklanılacak bir politika uygulayacağını ifade eden analistler, bankanın politika metninde yer alan "verimlilik artışı ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrettiği" ifadesinin Fed'in yapay zeka kaynaklı verimlilik artışının büyümeye ve enflasyona etkisinin bundan sonraki dönemde daha fazla dikkate alabileceğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Daha önce bankanın aralık ayında faiz artıracağına kesin gözüyle bakılıyordu.

Jeopolitik tarafta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik olarak imzaladığını açıkladı.

Pakistan'ın, eş arabulucu Katar'ın desteğiyle teknik düzeydeki görüşmeleri başlatmak üzere planlandığı gibi 19 Haziran 2026'da İsviçre'de resmi tören düzenleyeceğini kaydeden Şerif, konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkürlerini sundu.

ABD ve İran arasında imzalanan mutabakatla jeopolitik gerilimlerin hafifleyeceği ve enerji arzında daha fazla aksaklık yaşanmayacağına dair iyimserlikle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1 azalışla 77,7 dolarda seyrediyor.

Fed'in faiz artıracağına yönelik öngörülerin güçlenmesiyle dün 5 puan artışla yüzde 4,50'ye kadar çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonist baskıları azaltacağına dair iyimserlikle bugün yüzde 4,45 seviyesinde dengelendi.

Dün yüzde 1,1 artışla 100,6 seviyesine kadar çıkan ve nisan ayından bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerine çıkan dolar endeksi yeni günde yatay seyirle 100,2 seviyesinde seyrediyor.

Altının onsu da yüzde 1,4 artışla 4 bin 316 dolardan işlem görüyor.

New York borsası negatif seyretti

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasına karşın ekonomik projeksiyonların bu yıl faiz artışı yapılabileceğine işaret etmesi sonrası günü düşüşle tamamladı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar mayısta aylık bazda yüzde 0,9 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi, yüzde 0,98, S&P 500 endeksi yüzde 1,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

Avrupa'da bugün BoE'nin faiz kararı takip edilecek

Avrupa borsaları, jeopolitik risklerin hafiflemesi ve enerji şokunun geride kalacağına dair iyimserlikle dün alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, barış anlaşmasının kalıcı hale gelmesi durumunda Avrupa borsalarının yeni bir yükseliş döngüsüne girebileceğini belirtti.

Avrupa borsalarındaki dünkü yükselişte bankacılık ve teknoloji hisseleri etkili oldu.

Makroekonomik veri tarafında dün İngiltere'de mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,8 artarak beklentilerin altında kaldı. Ülkede TÜFE nisan ayında aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 2,8 artış kaydetmişti.

İngiltere'de açıklanan TÜFE'de en fazla artış gösteren kalem ulaşım maliyetleri artışı oldu. İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da bugünkü faiz kararı toplantısında politika faizini sabit bırakması beklenirken, bankanın yıl sonuna kadar faiz artırımına gidebileceği tahmin ediliyor.

Avro Bölgesi'nde mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,2 artarak beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile Hindistan arasında müzakereleri tamamlanan serbest ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasının hedeflendiğini bildirdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera ise Almanya'nın İtalyan bankası UniCredit'in Alman rakibi Commerzbank'ı satın alma girişimine karşı çıkmasının ardından, Avrupa'da daha entegre bir finans piyasası oluşturulabilmesi için sınır ötesi banka birleşmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini açıkladı.

Alman otomobil şirketi BMW'nin Çin'den gelen talebin kötüleştiğine dair açıklamada bulunmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 8,3 azaldı. Bu durum bölgedeki diğer otomotiv hisselerinin de genel olarak düşmesine neden oldu.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya tarafında ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat anlaşmasından kaynaklı pozitif etkilerle Japonya ve Güney Kore borsalarında yükselişlerin diğer taraftan Çin ve Hong Kong borsasında ise düşüşlerin görüldüğü karışık bir seyir öne çıkıyor.

Japonya ve Güney Kore borsasındaki yükselişler çip üreticisi ve yapay zeka şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerden kaynaklandı.

Hong Kong'un önde gelen internet şirketlerinin hisseleri, yatırımcıların Japonya, Güney Kore ve Tayvan'daki yapay zeka ve yazılım şirketlerine olan artan ilgisi nedeniyle baskı altında kaldı.

Ayrıca, Çin'in Hong Kong'a Çin'li yatırımcılar tarafından yapılan yatırımlar üzerinde baskı yaptığına dair haberler de Çin'den Hong Kong'a sermaye akışının azalabileceği endişelerine neden oldu.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 14.421,15 puandan tamamladı.

Öte yandan ABD'de mahkemenin Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla, banka hakkında 9 yıldır devam eden hukuki süreç tamamen sona erdi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün günü akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 16.675,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün günü yüzde 0,1 artışla 46,3570'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 46,4411'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut satış istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, mayıs ayı konut satış istatistikleri

14.00 Türkiye, haziran ayı PPK toplantı özeti

14.00 İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, haziran ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı öncü endeks







