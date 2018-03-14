EkonomiGeleceğin hammaddesi 80 bin dolara satılıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Samsung ve Apple kobalt metali için harekete geçti

Geleceğin hammaddesi 80 bin dolara satılıyor

Dünyanın en büyük iki akıllı telefon üreticisi Apple ve Samsung, gelecek nesil akıllı telefonlarında ihtiyaç duyacakları kobalt metali için doğrudan madencilik şirketleriyle görüşmeler yapmaya başladı. 2016 yılında bir ton kobalt 20.000 dolara satın alınabilirken, günümüzde aynı miktar için 80.000 dolar ödenmesi gerekiyor.

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Apple'ın ardından Samsung da kobalt madencileriyle görüşüyor.
Apple'ın ardından Samsung da kobalt madencileriyle görüşüyor.

Apple, geçtiğimiz ayın sonunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki kobalt madenciliği şirketleriyle beş yıllık anlaşmalar yapmak için çalışmalara başlamıştı. Akıllı telefon üretiminde önemli bir metal olan kobalt için ABD’li şirketin en büyük rakibi Samsung’un da harekete geçtiği bildirildi.

Bloomberg’ün haberine göre, dev Samsung imparatorluğunun bir parçası olan Samsung C&T şirketi, Kongo’da doğrudan madencilik şirketleriyle görüşmelere başladı.

Kobalt, akıllı telefonlarda kullanılan şarj edilebilir pillerin üretimi için gerekli bir metal ancak elektrikli otomobil üreticilerinin de bu elemente ihtiyaç duyması nedeniyle rekabet bir hayli kızışmış durumda.

Lityum iyon pillerin artık elektronik cihazların yanı sıra elektrikli otomobillerde de kullanılmasıyla, bu pillerin ham maddesi olan kobaltın fiyatı müthiş bir tırmanış gösterdi. 2016 yılında bir ton kobalt 20.000 dolara satın alınabilirken, günümüzde aynı miktar için 80.000 dolar ödenmesi gerekiyor.

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