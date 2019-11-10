Geleceğin tasarımları Furni Tur’da yarışacak

Mobilyanın salt eşya algısından sıyrılıp, gelecekteki yaşam alanlarının vazgeçilmez ögesi olduğu savıyla yola çıkan İstikbal Mobilya, Türkiye ve dünyada yetenekli tasarımcıları yemek yeme alışkanlıklarımızla şekillenen mobilyaları ve nesneleri düşünmeye ve yorumlamaya davet ediyor. İstikbal Mobilya ve Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen Furni Tur Tasarım Yarışması’nın bu yılki teması, yemek yeme pratiklerine ve kültürüne odaklanıyor.

BİR TASARIM PLATFORMUNA DÖNÜŞECEK

Furni Tur Tasarım Yarışması; işlevsel, özgün, yenilikçi, uygulanabilir ve estetikliğin tanımını sorgulayan mobilyalar tasarlayarak, bu soruların cevaplarını keşfetmeyi amaçlıyor. Atilla Kuzu, Burak Asiliskender, Cemal Çobanoğlu, Deniz Leblebici Başar, Emine Merdim Yılmaz ve Ömür Akkor gibi konusunda uzman ve güçlü jüri üyeleriyle de dikkat çeken yarışma şimdiden tasarım dünyasına farklı bir hareket kazandırdı. Uluslararası tasarım yarışmasının fikir ortağı olan Türkiye Tasarım Vakfı ile önümüzdeki yıllarda geleneksel olarak devam etmesi ve bir tasarım platformuna dönüşmesi planlanıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 20 ARALIK

Tüm dünyadan tasarımcıların www.furnitur.com adresinden katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi 20 Aralık 2019. Furni Tur; para ödülünün yanında sunduğu prestij ve deneyimle de oldukça dikkat çekiyor. Kazananların 10 Ocak 2020’de açıklanacağı web sitesinden yarışma ile ilgili tüm detaylara ulaşmak mümkün.