Ekonomi Gelir hesaplamasında çifte muafiyet
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gelir hesaplamasında çifte muafiyet

İkramiyeler ve evde bakım ücreti gelir şartı hesaplamaya dahil edilmeyecek. Bunun için yasal düzenleme yapacaklarını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, geçen yıl 6,8 milyar liralık evde bakım yardımı yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk

Emeklilere ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye verilmesi uygulamasını Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla geçen yıl başlatıldığını hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, bu uygulamanın evde bakım yardımı alanların gelir şartlarında bir artış görünmesine ve bu nedenle gelir şartının aşılmasına sebep olduğunu dikkat çekti. Selçuk, sosyal yardım alanların mağdur olmaması için bir düzenleme yapılacağını söyledi.

KESİNTİ OLMAYACAK

  • Yeni düzenleme ile bu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen gelir hesaplamasına dahil edilmemesi ve bu suretle evde bakım yardımı alanların mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edeceklerini bildiren Selçuk, geçen yıl, 513 bin 276 faydalanıcı için 6,8 milyar lira kaynak aktarıldığını ifade etti. Evde engelli ya da yaşlı yakınına bakanlara geçen yıl bin 179 lira ödendi. Ödeme Ocak'ta bin 310- bin 315 liraya çıktı.

Lokomotif yine ihracat olacak
EKONOMİ
Lokomotif yine ihracat olacak
/**/
Faizler daha da düşecek

Faizler daha da düşecek

​Maliye Bakanı Albayrak, İzmir'de konuştu.
Güvenli bölgedesadece Türkiye olmalıdır

Güvenli bölgedesadece Türkiye olmalıdır

Bakan Akar'dan Münih Güvenlik Zirvesi'de önemli açıklama.
Bedelini ödeyecekler

Bedelini ödeyecekler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polise saldıran HDP'li vekile tepki.
Eski defterler açıldı

Eski defterler açıldı

MHK başkanı olmasının ardından ortalık karıştı.
Kaynağaçok yaklaştık

Kaynağaçok yaklaştık

Bakan Dönmez: Birkaç hafta içinde bulacağız.
Yeni Şafak okur anketi

Yeni Şafak okur anketi

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Bu sene TEKNOFEST'e rekor katılım bekleniyor.
Temizliğe devam edeceğiz

Temizliğe devam edeceğiz

​Bakan Çavuşoğlu: Bunun kaçarı, alternatifi yok.

Kadıköy'de yangın paniği

Kadıköy'de yangın paniği

14 katlı bina inşaatındaki yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Dolapta saklamayın

Dolapta saklamayın

Bilindiği gibi değil: Faydasından çok zararı var.
Davayı kazandık

Davayı kazandık

Mustafa Cengiz: Ceza ihtimali ortadan kalktı.
Yağmur da kar da sürecek

Yağmur da kar da sürecek

​Meteoroloji'den yurt geneli için önemli uyarı.
Silah sesini çocuk sesleri aldı

Silah sesini çocuk sesleri aldı

​Cerablus, Fırat Kalkanı'yla eski günlerine döndü.
MHK'nın yeni başkanı belli oldu

MHK'nın yeni başkanı belli oldu

Yusuf Namoğlu'nun yerine getirilen isim açıklandı.
WhatsApp ele verdi

WhatsApp ele verdi

FETÖ'cü albay, giysi dolabında yakalanmıştı.
ABD kimi gözleyecek?

ABD kimi gözleyecek?

​NATO toplantısındaki 'gözlemci olalım' teklifi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.