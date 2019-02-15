Gelir hesaplamasında çifte muafiyet

Emeklilere ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye verilmesi uygulamasını Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla geçen yıl başlatıldığını hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, bu uygulamanın evde bakım yardımı alanların gelir şartlarında bir artış görünmesine ve bu nedenle gelir şartının aşılmasına sebep olduğunu dikkat çekti. Selçuk, sosyal yardım alanların mağdur olmaması için bir düzenleme yapılacağını söyledi.
KESİNTİ OLMAYACAK
- Yeni düzenleme ile bu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen gelir hesaplamasına dahil edilmemesi ve bu suretle evde bakım yardımı alanların mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edeceklerini bildiren Selçuk, geçen yıl, 513 bin 276 faydalanıcı için 6,8 milyar lira kaynak aktarıldığını ifade etti. Evde engelli ya da yaşlı yakınına bakanlara geçen yıl bin 179 lira ödendi. Ödeme Ocak'ta bin 310- bin 315 liraya çıktı.