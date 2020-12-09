Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası iddiasına yalanlama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan 'şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası' iddiasına yalanlama

'Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası' iddiasına yalanlama

Bazı internet siteleri ile gazetelerde yer alan "Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası" iddialarına yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yanıt geldi. GİB'ten yapılan açıklamada söz konusu haberlerin tamamen yanlış ve yanıltıcı bilgiler içerdiğine değinilirken, mevcut hukuk sisteminde vergi borçlarının süresinde ödenmemesi nedeniyle hapis cezası uygulanacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığına da vurgu yapıldı.

Haber Merkezi AA
Gelir İdaresi Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı internet siteleri ile gazetelerde yer alan "Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası" iddialarının yanlış ve yanıltıcı bilgiler içerdiğini bildirdi.

GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, mevcut hukuk sisteminde vergi borçlarının süresinde ödenmemesi nedeniyle hapis cezası uygulanacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığının altı çizildi.

  • Açıklamada, dün bazı internet siteleri ile gazetelerde yer alan "Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası" başlıklı haberin tamamen yanlış ve yanıltıcı bilgiler içerdiği ifade edildi.

VERGİ BORCU DEĞİL CEZA DAVASI!

Söz konusu mecralarda yayınlanan haberlerin, tamamen konuyu saptırmaya, toplum nezdinde şehit kimliğinin kullanılması suretiyle vergi idaresine karşı olumsuz algı yaratmaya yönelik olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haber yapılan konu, vergi borcuna yönelik bir husus olmayıp, bir ceza davasıdır ve Yargıtay tarafından onaylanarak infaz aşamasına geldiği görülmektedir. Tüm hukuk sistemleri suç ve cezaları kanunlarda tanımlamaktadır. Hukuk sistemimizde vergi kaçakçılığı suçlarının cezalandırılmasına yönelik kanuni düzenlemeler yer almakta ve bu suçlara yönelik yargılama süreci Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre yürütülmektedir. Başkanlık olarak tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Aziz hatıraları sürekli kalplerimizde olan şehitlerimizin bu tür asılsız ve kasıtlı haberlerle gündeme getirilmesinin derin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz."

Esnaftan 'kira artışları bir yıl dondurulsun' çağrısı
EKONOMİ
Esnaftan 'kira artışları bir yıl dondurulsun' çağrısı

OPEC'in kararı sonrası petrolde 50 dolar tahmini
EKONOMİ
OPEC'in kararı sonrası petrolde 50 dolar tahmini

Sosyal medya şirketlerine yeni uyarı: 30 milyon liralık ceza kapıda!
EKONOMİ
Sosyal medya şirketlerine yeni uyarı: 30 milyon liralık ceza kapıda!
Abone Ol Google News
Beğenmezsek ödeme yok

Beğenmezsek ödeme yok

​Sağlık Bakanı Koca'dan flaş Çin aşısı açıklaması.
Özür diledi

Özür diledi

Yirmiden fazla kadın, yazar Toptaş'ı tacizle suçlamıştı.
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: PKK, Sincardan çekilmedi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü ziyareti öncesi Esenboğa'da açıklama yaptı.

Aşılar evde de uygulanabilir

Aşılar evde de uygulanabilir

​Bilim Kurulu üyesi aşıyla ilgili merak edilenleri cevapladı.
2023'te hangardan çıkacak

2023'te hangardan çıkacak

​Milli Muharip Uçak için 6 yıllık kritik koşu başlıyor.
İkinci dozdan<br>10 gün sonra başlıyor

İkinci dozdan
10 gün sonra başlıyor

​Koronavirüs aşısı ile ilgili çok önemli açıklama.

HES görüntüsü yeşile döndü

HES görüntüsü yeşile döndü

​21 günlük karantina sonuç verdi.
Parası yetmeyince<br>taksiyi çalıp eve gitti

Parası yetmeyince
taksiyi çalıp eve gitti

"Taksiciler beni götürmediği için ben de kendimi götürdüm."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.