Gemilerdeki atık ısı enerjiye dönüşüyor

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), uluslararası patentli yeni bir teknoloji olan “WESSS - Wasted Energy Saver Super Ship” projesine ait gemilerde enerji verimliliği konusunda yeni bir yaklaşım olarak önerdiği teknoloji hakkında temel bilgileri ve ilk analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Gemilerin makinasından gelen atık ısı enerjisinin kullanılarak, yakıt tüketiminin ve CO2 emisyonlarının azaltılmasını sağlayan teknoloji sayesinde yolcu ve yük gemileri yüzde 15 daha tasarruflu yakıt kullanırken, sürtünme ve basıncın azalmasıyla yüzde 20 daha hızlı ilerleme şansına sahip oluyor.

KARBON SALINIMINI AZALTIYOR

Ayrıca atık ısı enerjisinin geri dönüştürülmesiyle karbon salınımı da önemli ölçüde azalıyor. Düzenlenen toplantıda teknolojinin patent sahibi Tareq Ali Mohammad Abulaban işleyiş sürecini anlattı. Abulaban, teknolojinin yeni üretim gemilerin yanı sıra mevcut gemilere de adapte edilebileceğini ifade etti. Abulaban, bu modifikasyonla yapılan yatırımın yakıt tüketimini düşürdüğünü ve yatırımın 1 ayda kendini amorti ettiğini belirtti.

YÜZDE 1’LİK İYİLEŞME MİLYARLARCA DOLAR KAZANDIRIR

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, üniversite bünyesinde fikirlerin ticarileşmeye devam ettiğinin altını çizerken, “Dünya ticaretinin yüzde 80’inden fazlası gemilerle yapılıyor. Geminin performansındaki yüzde 1’lik iyileştirme oldukça büyük bir ekonomiye denk geliyor. Bugün bir başlangıca imza atılıyor” diye konuştu. Yılmaz, bu teknolojinin atık ısıyı geri dönüştürdüğünü ve yakında Türkiye tersanelerinde uygulanmaya başlanacağını ifade etti. Yılmaz, bu teknoloji sayesinde katma değeri daha yüksek projelerin Türkiye’deki tersanelerde üretilebileceğini söyledi.