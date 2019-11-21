Genç çiftçilere 1,4 milyar hibe

Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılacak. Bu çobanların otlattığı sürülerin en az 2 işletmeden oluşması ve her bir işletmede en fazla 99 baş olmak üzere, toplamda en az 100 baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan varlığı bulunması gerekecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Genç Çiftçilere Hibe Projesi" kapsamında 2016-2018 döneminde 48 bin genç çiftçiye 1 milyar 433 milyon lira hibe desteği verdi. Proje kapsamında, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri için 1 milyar 117 milyon lira, arıcılık ve kanatlı projeleri için 182 milyon lira ve bitkisel üretim projeleri için 134 milyon lira ödeme yapıldı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar 10 bin 782 proje tamamlanırken, bunlara 2,9 milyar lira hibe sağlandı, bin 40 projede de yatırıma devam ediliyor.
HİBE HAYVANA HACİZ KALKTI
Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayvancılık destekleme ödemeleri kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine tabi tutulmayacak. Desteklemeden yararlanacak buzağıların 2019 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-ıslah veri tabanlarına kayıtlı olması ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekecek. Bakanlıkça, sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği de sağlanacak. Desteklemeden yararlanacak işletme, TÜRKVET'e kayıtlı en az 100 anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olacak. KHer bir işletme sadece bir çoban için desteklemeden yararlandırılacak. Çobanın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri en az beş ay süreyle yatırılmış olacak.