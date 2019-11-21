Genç çiftçilere 1,4 milyar hibe

Örs, her sabah saat 05.00'te kalkarak hayvanların yiyeceğini ve temizliğini yaptığını ve süt sağdığını anlattı. Hayvanları besledikten sonra okula gittiğini belirten Örs, şunları kaydetti: Sütten gelen gelir, ota, samana ve benim ihtiyaçlarıma yetiyor. Zahmeti oluyor ama zahmetsiz de rahmet olmuyor. Sabah, öğle, akşam ve gece kontrol amaçlı vakit yaratarak onlarla ilgileniyorum. Bana zor gelmiyor. Arkadaşlarım derslerime nasıl zaman ayırdığımı soruyor ama benim derslerim de bu işe başladıktan sonra düzeldi. Alttan dersim yok. İnşallah bu yıl mezun olacağım. Gelecekte kendi alanımda bir iş bulamazsam çiftlik kurmak gibi bir hayalim var.