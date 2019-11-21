Ekonomi Genç çiftçilere 1,4 milyar hibe
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Genç çiftçilere 1,4 milyar hibe

Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılacak. Bu çobanların otlattığı sürülerin en az 2 işletmeden oluşması ve her bir işletmede en fazla 99 baş olmak üzere, toplamda en az 100 baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan varlığı bulunması gerekecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Genç Çiftçilere Hibe Projesi" kapsamında 2016-2018 döneminde 48 bin genç çiftçiye 1 milyar 433 milyon lira hibe desteği verdi. Proje kapsamında, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri için 1 milyar 117 milyon lira, arıcılık ve kanatlı projeleri için 182 milyon lira ve bitkisel üretim projeleri için 134 milyon lira ödeme yapıldı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar 10 bin 782 proje tamamlanırken, bunlara 2,9 milyar lira hibe sağlandı, bin 40 projede de yatırıma devam ediliyor.

HİBE HAYVANA HACİZ KALKTI

  • Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayvancılık destekleme ödemeleri kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine tabi tutulmayacak. Desteklemeden yararlanacak buzağıların 2019 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-ıslah veri tabanlarına kayıtlı olması ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekecek. Bakanlıkça, sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği de sağlanacak. Desteklemeden yararlanacak işletme, TÜRKVET'e kayıtlı en az 100 anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olacak. KHer bir işletme sadece bir çoban için desteklemeden yararlandırılacak. Çobanın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri en az beş ay süreyle yatırılmış olacak.

Okumaya gelmişti hayvancılık yapıyor
FOTOĞRAF 9
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Sinoplu olan ve uzun yıllar babasının işi dolayısıyla İstanbul'da yaşayan Örs, 2014'te girdiği üniversite sınavında Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. Yaz tatillerinde gittiği memleketinde hayvancılıkla uğraşan dedesi ve anneannesine yardım eden ve onlardan hayvan bakımını öğrenen Örs, Gümüşhane'de boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla hayvancılık yapmaya karar verdi.
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Babasının desteğiyle ilk ineğini satın alan Örs, elde ettiği sütü hocaları ve öğrenci arkadaşlarına satarak para kazanmaya başladı. Elde ettiği kazançla bir inek daha satın alan Örs, ineklerinin doğurmasıyla zamanla 3 inek ve 3 dana sahibi oldu.
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Bağlarbaşı Mahallesi'nde inekleri için aylık 100 liraya ahır kiralayan ve hayvanların bakımlarından sağımına kadar her işini kendisi yapan Örs, günlük yaklaşık 16 litre süt elde ediyor. Kendisiyle aynı üniversitede okuyan kardeşiyle yaşadığı evinde, erkenden kalkıp ineklerle ilgilenen, ders saatleri dışındaki zamanını da hayvanlarına bakarak geçiren Örs, ayda yaklaşık bin 500 lira kazanıyor.
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Bekir Örs, yaptığı açıklamada, Gümüşhane'ye geldikten sonra can sıkıntısından bir şeyler yapmak istediğini, ailesinin hayvancılığa yatkın olmasından dolayı bir inek satın aldığını söyledi. İneği aldıktan sonra ahır kiraladığını ve yaz tatillerinde de evine gitmeyip ineklerle ilgilendiğini belirten Örs, hocasının kendisinden süt istemesiyle satışa başladığını ifade etti.
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Süt talebinin artmasının ardından yeni hayvanlar satın aldığını ve doğumlarla birlikte hayvan sayısının 3 inek ile 3 danaya çıktığını kaydeden Örs, sözlerini şöyle sürdürdü: Süt satmamda İslam Tarihi dersimize giren hocam Hasan Yaşaroğlu öncülük yaptı. Onun sayesinde tüm okula süt satar oldum. Şu an 3 ineğim var. Bir tanesini danası emdiği için sağmıyorum. Bir ineğim de mayıs ayında doğuracak. Şimdilik tek ineğimden günlük 15-16 kilo süt alıyorum. Kendi sağdığım sütü okuldaki hocalarıma ve bazen de öğrenci arkadaşlarıma satıyorum.
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Süt isteyen arkadaşlarından, ödeyecek durumları olmadığı zaman para almadığını anlatan Örs, Bazen taleplere yetişemiyorum. Helalinden kazanç sağlıyorum. Aileme yük olmadan geçiniyorum. Süt satarak evimin ve bu ahırın giderlerini ve öğrenci harçlığımı çıkarıyorum. dedi.
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Örs, her sabah saat 05.00'te kalkarak hayvanların yiyeceğini ve temizliğini yaptığını ve süt sağdığını anlattı. Hayvanları besledikten sonra okula gittiğini belirten Örs, şunları kaydetti: Sütten gelen gelir, ota, samana ve benim ihtiyaçlarıma yetiyor. Zahmeti oluyor ama zahmetsiz de rahmet olmuyor. Sabah, öğle, akşam ve gece kontrol amaçlı vakit yaratarak onlarla ilgileniyorum. Bana zor gelmiyor. Arkadaşlarım derslerime nasıl zaman ayırdığımı soruyor ama benim derslerim de bu işe başladıktan sonra düzeldi. Alttan dersim yok. İnşallah bu yıl mezun olacağım. Gelecekte kendi alanımda bir iş bulamazsam çiftlik kurmak gibi bir hayalim var.
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Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yaşaroğlu da Örs'ün kendisine gelerek hayvan bakma ve süt satma fikrini açtığını söyledi. Öğrencisinin fikrini desteklediğini dile getiren Yaşaroğlu, şöyle konuştu: Ben onu cesaretlendirdim. İnek satın alıp ahır kiraladı. Çok kısa zamanda bu işi neticelendirdi ve bize süt satmaya başladı. Üniversite hocalarımızın barındığı lojmanlara, süt satan öğrencimizin güvenilir olduğunu haber verdim.
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Onlar da böyle bir şey bekliyordu. Bekir birkaç senedir bu işi ilerletti. İnek sayısını artırdı. Gayet de güzel yapıyor. Ondan süt alıp yoğurt yapıyoruz. Bekir hem öğrencimiz hem de sütçümüz. Örs'ün sınıf arkadaşı Miraç Uzun ise hayvancılığa ilgi duyan arkadaşının, bundan para da kazandığını ifade etti.
Okumaya gelmişti hayvancılık yapıyor
Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Bekir Örs, okumak için geldiği kentte hayvancılık yaparak okul masraflarını karşılıyor.


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