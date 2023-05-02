Genç girişimcilere TEKNOFEST'ten destek

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.





TEKNOFEST yarışmalarında finale kalan takım veya takım üyelerinin kendi girişimlerini kurması veya kurdukları girişimleri büyütmesi amacıyla T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında, etkinlikte, TEKNOFEST Girişim Programı Çadırı da açıldı. Başarılı girişimler ürünlerini çadırda sergiledi.





T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar, "Bu kapsamda geçen yıl TEKNOFEST Girişim Programı'nı başlattık. Geçen yıl 25 tane girişimi mezun ettik. Bu yıl da 16 tane mezun bulunmakta. Yoğun bir eğitim dönemini tamamladılar. Girişimlerimizi hem eğitim hem mentorluk hem de maddi imkanlarla desteklemeye çalışıyoruz. Bu yıl toplamda 16 girişimimize 3 milyon 600 bin TL maddi destek sağladık." şeklinde konuştu.





Çadırda yer alan girişimler





Çadırda yer alan girişimlerden biri olan Medroco'nun Kurucusu Ömer Faruk Başargan, şirketin, 2021 yılında orta ve az gelişmiş ülkelerdeki rehabilitasyon problemlerini çözmek için kurulduğunu söyledi.





Başargan, "Biz ev ortamında kullanılabilecek, taşınabilir, uzman olmadan da kullanılabilir giyilebilir teknolojiler, robotlar ve çeşitli egzersiz cihazları geliştiriyoruz. TEKNOFEST Hızlandırma Programı girişimi olarak çadırda yer aldık. Yoğun bir talep oldu. Bir yandan da kullanıcılara cihazımızda denge ölçümü yaptık. Ayrıca, refleks ölçümü yaptık ve kişilere oyunlaştırılmış içeriklerimizi kullandırttık." diye konuştu.





Move On'un Kurucusu Ömer Faruk Koç da yapay zeka tabanlı tarım teknolojileri geliştiren traktörleri kamera ve yapay zeka yazılımlarıyla değiştirip dönüştürerek otonom hale getiren dünyadaki 5 firmadan biri olduklarını söyledi.





İlk hasatta oluşan manuel dümenlemeden kaynaklı verimsizlikleri sıfıra indirmek üzere çalışmalar başlattıklarını aktaran Koç, şunları kaydetti:





"İlk çalışmalara 2018 yılında başladık. 2020'de şirketleştik ve 2021 yılından bu yana yaklaşık 15 adet satış yaptık. Geldiğimiz noktada, sahada çalışan kitlerimizle beraber yeni AR-GE projelerimiz devam ediyor. Nedir bunlar? Yapay zekayla yabancı otu görerek ilaçlama... Aynı zamanda dronelerden gelen görüntüleri analiz ederek ve tarlada traktörlerin üzerine taktığımız kitlerden görüntüleri analiz ederek tarlada verimlilik haritası oluşturma gibi yeni AR-GE çalışmalarımız da devam ediyor."







