Genç girişimciye 6 yılda 1,5 milyar TL

KOSGEB son 6 yılda projelerde kullanılmak üzere 57 bin genç girişimciye 1,5 milyar TL’lik finansman kaynağı sağladı. 30 yaş altı girişimciyi kapsayan destekler KOSGEB desteklerinin yüzde 36,41’sını oluşturdu. Bu dönemde tüm yaş aralıklarında 132 bin 621 kişiye toplamda 4,1 milyar TL’lik destek sağlandı.

KATKIYA GÖRE DESTEK

Kurulacak işletmenin sağlayacağı istihdam alanı da göz önünde bulundurularak farklı miktarlarda verilen geri ödemesiz ve taksitli faizsiz geri ödeme sistemleri KOSGEB bünyesinde bulunabiliyor. Kurulacak firmanın teknoloji seviyesi ile orantılı olarak 300 bin TL’ye kadar makine teçhizat desteği sunuluyor. Mentörlük ve danışmanlık ihtiyaçlarının cevaplanması için 10 bin TL’ye kadar destek sağlanabiliyor. Sertifika desteği kapsamında desteklenen işletmenin, faaliyet konusu ile uyumlu mesleki ve teknik sertifikalar için geri ödemesiz olarak 5 bin TL genç girişimcilere destek sağlanıyor.

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POZİTİF AYRIM

Geleneksel Girişimci Programı’ndan faydalanan kişiler maksimum 55 bin TL geri ödemesiz destek alırken; genç, kadın, engelli, şehit yakını ise maksimum 65 bin TL’ye kadar geri ödemesiz destek alabiliyor. İleri Girişimci Programı’ndan yararlanacaklar ise maksimum 365 bin TL genç, kadın, engelli, şehit yakını ise maksimum 375 bin TL geri ödemesiz destek alabiliyor.

EKONOMİ KOSGEB genç girişimcinin yanında