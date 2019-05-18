Genç girişimciye kitle fonu şart

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen ve "Türkiye'de Kitle Fonlamasına İlişkin İkincil Düzenlemeler Hakkında Destek" projesi kapsamında PwC ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Türkiye'de Alternatif Bir Finansman Yöntemi Olarak Kitle Fonlaması" konferansı, Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi.

FİNANSMAN AÇIĞI VAR

Türkiye'nin katma değeri yüksek bir üretim modeline geçmek istediğini hatırlatan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Bora Oruç, şunları kaydetti: "Katma değeri yüksek bir üretim modeline geçmek istiyorsak, girişimcinin, proje sahibinin, fikir sahibi insanların desteklenmesi gerekiyor. Fikir sahibi girişimcilerin, finansal geçmişlerinin olmaması ya da zayıf olmasından dolayı, bankalara teminat veremiyorlar. Bu tarz şirketlerin desteklenmesinde bir finansman açığı mevcut. Bunu maalesef bankacılık sektörü ya da sermaye piyasalarının finansman yöntemleriyle, mevcut finansman yöntemleriyle finanse edemiyoruz" şeklinde konuştu.

BAŞARILI OLURSA HERKESİN ÖNÜ AÇILIR

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen de kitlesel fonlama konusunun hep vurgulamaya çalıştıkları, ortaklık kültürünü yansıtan bir konu olduğunu dile getirdi. Gönen, kitle fonlamasının başarılı olması halinde güzel projelerin ve girişimcilerin önünün açılacağını ve özellikle genç girişimcilerin projelerine destek bulunulabileceğini belirtti. Gönen, sermaye piyasasının, her seviyede projenin ve fonlamanın gerçekleştirilebileceği bir yer olması gerektiğine dikkati çekerek, "Bizim de Borsa İstanbul olarak çok büyük bir sorumluluğumuz var. Tek borsayız Türkiye'de. Bu yüzden her türlü fonlamaya açık, onu kolaylaştıran pazarlarımız, yapılarımız olmalı. Kitle finansmanı belki bunun en altından başlayan bir süreç, bunun da mutlaka içinde olacağız. Ama sağlıklı büyüyeceği şekliyle içinde olacağız" şeklinde konuştu.

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EBRD KOBİ'LERE KAYNAK SAĞLIYOR

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Başkan Vekili Şule Topçu Kılıç ise kitle fonlamasının bir tarafta bir ürünü olan KOBİ'nin, girişimcinin bu ürününü büyütebilmesi, ortaya çıkarabilmesi için gerekli kaynaklara ulaşmasını sağlayan, diğer taraftan da bu tür hizmet ve ya ürüne yatırım yapma iştahı olan yatırımcıların buluştuğu bir platform olduğunu ifade etti. Kitle fonlamasının bu anlamda çok önemli bir platform olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bizim EBRD olarak bir mottomuz var. İnsanların hayatını pozitif anlamda değiştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da biz kitle fonlamasını önemli bir alan olarak gördük. Bu FinTech uygulamaları arasında oldukça yeni bir alan ve bulunduğumuz bütün ülkelerde, şu anda 38 farklı ülkelerde faaliyet gösteriyoruz, FinTech uygulamaları ve kitle fonlamaları ile ilgili elimizden gelen bütün destekleri sağlamaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.