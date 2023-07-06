Genç Müsiad Export Talks programının konuğu deniz sağdıç oldu

9 Mayıs 1990 yılında kurulan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 33'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor. MÜSİAD'ın "Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji" idealiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yayınladığı yazılı mesajda, "Kurulduğumuz ilk günden bu yana artan heyecanımız ve geleceğe dair beslediğimiz büyük umudumuzla, hedeflerimize ulaşmak için bu zorlu yolda kararlılıkla ilerlerken, Türkiye Yüzyılı’nı ailemizin her bir üyesi ile 'Bir ve Beraber', omuz omuza inşa edeceğimize yürekten inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.