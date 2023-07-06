Genç Müsiad Export Talks programının konuğu deniz sağdıç oldu

Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Export Talks programı sanatçı Deniz Sağdıç'ın katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirildi.
Genç MÜSİAD Export Talks programının konuğu atık materyallerden yaptığı sanat eserleriyle hem ulusal hem de uluslararası alanda adını duyuran sanatçı Deniz Sağdıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Genç MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu koordinasyonunda düzenlenen programda konuşan Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, Genç MÜSİAD'ın ihracatın geliştirilmesi ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarına yönelik bilgi verdi.
Ertemel, geleceğin iş insanlarını yetiştiren Genç MÜSİAD'ın yarının dünyasını şekillendiren çevreci politika ve çalışmaları yakından takip ettiğini ve bu alandaki gelişmeleri desteklemek için projeler geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.
Etkinlik sonunda Deniz Sağdıç'a Yetim Hamiliği projesi kapsamında Yetim Sertifikası takdim edildi.
Program aile fotoğrafı ile son buldu.