Ekonomi Genç MÜSİADlılar yatırımcıyla buluştu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Genç MÜSİAD’lılar yatırımcıyla buluştu

Genç MÜSİAD’lı Türk girişimciler Londra’da yatırımcılarla buluştu. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Genç girişimcilerimizin özellikle inovasyon- AR-GE, start-up ve teknoloji konuları üzerine eğilmelerinin hem kendi kişisel kariyerlerinin ilerlemesinde hem de devletimizin uluslararası arenada saygın ve prestij sahibi bir ülke olmasında önemli rol oynayacağını düşünüyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Genç MÜSİAD ve Ulusal Ajans ortaklığında, 23-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Londra Girişimcilik Köprüsü Projesi kapsamında Türkiye'den 12 genç girişimci Londra'daki yatırımcılarla buluşturuldu.

GLOBAL ARENAYA HAZIRLIK YAPTILAR

Erasmus Plus çatısı altında, AB desteği ve MÜSİAD İngiltere şubesi iş birliğinde bir araya gelen katılımcılar, yabancı yatırımcılar ile tanışma, girişimlerini anlatma ve İngiltere'deki girişimcilik ekosistemini tanıma fırsatı yakaladı. Genç girişimcilerimiz, aynı zamanda globale açılma konusunda da yetkinlik kazandı. Startup geliştirme programı üzerine istişarelerle gerçekleşen etkinlikte, girişimciler ufuk açacak ve destek alabilecekleri önemli kurumlarla buluşturuldu. Girişimciler, yapılan ziyaretlerde melek yatırımcılara, hızlandırıcılara ve start-up danışmanlarına sunum yapıp bire bir görüşmeler gerçekleştirme imkanı elde etti.

TÜRKİYE'NİN PRESTİJİ AR-GE'YLE ARTACAK

Abdurrahman Kaan

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, genç girişimcilerin, özellikle yurt dışındaki bu tarz etkinliklere katılarak ufuklarını geliştirmeleri ve gelecek vizyonu kazanmaları adına oldukça verimli olacağını ifade etti. Kaan, gençlerin, dünyadaki trendleri yakından takip etmeleri ve yeni fikirler üreterek aksiyon almaları gerektiğine işaret ederek, “Ülkemizin taklit eden değil, rol model olan girişimcilere ihtiyacı var. Bu minvalde, genç girişimcilerimizin özellikle inovasyon- AR-GE, start-up ve teknoloji konuları üzerine eğilmelerinin hem kendi kişisel kariyerlerinin ilerlemesinde hem de devletimizin uluslararası arenada saygın ve prestij sahibi bir ülke olmasında önemli rol oynayacağını düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

GENÇLERE DESTEK YETERLİ DEĞİL

  • Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal ise dönüşüm ve aksiyon yılı ilan ettikleri dönemde birçok projeyi hayata geçirdiklerini, yerel çok sayıda üye firmayı, ulusal pazar ile, ulusal pek çok üye firmayı yurt dışı programları vesilesi ile global pazarla tanıştırdıklarını kaydetti. Akbal, yapmış oldukları nitelikli ve vizyoner eğitim yaklaşımıyla, kişisel gelişim anlamında önemli mesafeler kat ettiklerini aktararak, şunları kaydetti: “Ülkemizin ciddi bir girişimcilik üssü olduğunu ve pek çok ülke ile kıyaslandığında girişimci sayımızın da bir hayli fazla olduğunu gözlemledik. Ancak genç girişimlere yapılan özel sektör yatırımlarının yeterli düzeyde olmadığını umut vaadeden birçok girişimin başarıya ulaşamadığını gördük.”

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