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Ekonomi

Genç üreticiye bedelsiz arazi

Genç girişimcilerin önünü açmak için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kurulacak. TARGİB'lerde ziraat mühendisleri öncelikli olmak üzere, genç girişimcilere herhangi bir bedel almaksızın arazi tahsisi imkânı sağlanacak.

Uğur Duyan
04:00 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Genç istihdamının önünün açılması için çalışmalara ağırlık verildi. Bu kapsamda kurulacak olan 'Gençlik Mesleki Veri Tabanı' üzerinden iş dünyasının talepleriyle gençlerin yetkinlik ve becerilerinin eşleşmesi sağlanacak. 30 bin genç yeteneğin önü açılacak. 20 alanda küresel arenada boy gösterebilecek nitelikte uzman olarak yetiştirilecek bu gençler istihdama kazandırılacak.

MESLEKİ VERİ TABANI KURULACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde 'Gençlik Mesleki Veri Tabanı' kurulacak. Veri tabanı, ilgili kurumlar bünyesinde lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrenci ve mezunlarını kapsayacak şekilde oluşturulacak. Hem kamu hem de kurulacak ortak özel sektör personel bilgi sistemi altyapısı ile bağlantılı olacak veri tabanı, iş dünyasının talepleriyle gençlerin yetkinlik ve becerilerinin eşleşmesini sağlayacak.

İKİ YIL ÖDEMESİZ

Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kurulacak. TARGİB’lerde ziraat mühendisleri öncelikli olmak üzere, genç girişimcilere herhangi bir bedel almaksızın arazi tahsisi imkânı sağlanacak. Kurulacak Aile ve Gençlik Bankası tarafından ilk iki yıl ödemesiz ve beş yıl vadeli faizsiz kredi desteği ve belirli bir süreyle özellikle arz açığı bulunan ürünlerde alım garantisi veya sözleşmeli üretim modelinin uygulanması sağlanacak. Tüm TARGİB’lerde iş geliştirme, muhasebe ve finansman, insan kaynakları, bilişim ve hukuk gibi alanlarda teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sunacak.

İŞ GÜCÜNE KATILIM

Üniversiteye devam etmek istemeyen gençler için istihdam ve girişimcilik destekleri de sağlanacak. Bu kesime dönük olarak toplumsal algıların olumlu yönde değiştirilebilmesi için politikalar geliştirilecek. Bu kapsamda, lise sonrası mesleki sertifikalar ile iş gücü piyasalarına katılım teşvik edilecek.



#TARGİB
#Ziraat Mühendisi
#Genç girişimci
#Tarım
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