Gençlere iş kapısı açan yarışma

Bu sene 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleşecek TEKNOFEST için geri sayım sürerken, Roketsan gençliğe yatırım yapmaya devam ediyor. Genç yeteneklerin keşfi ve yerli girişimciliğin gelişmesi açısından hayati önemde olan TEKNOFEST kapsamında, Tuz Gölü / Aksaray’da 1-13 Eylül tarihleri arasında yapılan Roket Yarışması’nın bu yıl da destekçisi Roketsan oldu. Yarışmanın 4’üncü günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci’nin katılımıyla gerçekleşti.

82 TAKIM YARIŞTI

Yarışma için başvuran 516 takım arasından ön değerlendirme süreçlerini geçen 82 takım alçak, ortak ve yüksek irtifa olmak üzere üç ayrı kategoride kıyasıya mücadele etti. Lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan takımlardan, katıldıkları alçak, orta ya da yüksek irtifa kategorilerinden birinde 4 kg ve üstü yük taşıyan bir roket tasarlayıp üretmeleri ve fırlatmaya hazır hâle getirmeleri isteniyor.

TEKNOLOJİ Genç Yetenekler TEKNOFEST'te çevre dostu araçlar için yarışıyor

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI BURADA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geleceğin bilim insanlarını ve başarılı mühendislerini bu tarz yarışmalarla yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, “Bugün buradaki yarışlarda gençlerimiz roketlerini 1500 metreye, 3000 metreye ve önümüzdeki günlerde yüksek irtifa dediğimiz 6000 metreye çıkarmaya çalışıyorlar. Buradan bu yarışmaların düzenlenmesine katkı sağlayan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Onların sağladığı katkılar bizzat gençlerimize gidiyor, onların kendilerini yetiştirmelerine gidiyor. Çünkü onların yaptıkları bu yatırım çok değerli bir yatırım. İnsana yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Onlar gençlerimize yatırım yaparak Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyorlar” diye konuştu.

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BİRİNCİ EKİBE 50 BİN TL

Yarışmada, kategorisinde birinci gelen takım 50 bin TL, İkinci gelen takım 40 bin TL, üçüncü gelen takım 30 bin TL ödül kazanacak. Yarışmanın kazananları 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleşecek TEKNOFEST kapsamında açıklanacak.

YETENEKLİ GENÇLERE İSTİHDAM İMKANI

Yarışmayı değerlendiren Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de gençlerin milli teknolojisi hamlesi kapsamında aldıkları bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaklarını vurguladı. İkinci, “Biz bunun güvenini bugün sahadaki motivasyonda ve sevinçte yakinen gözlemledik ve bundan dolayı da çok mutluyuz” dedi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yarışmaya katılan gençlerin ümit vaat ettiğini belirten Murat İkinci, şöyle konuştu: “Roketsan olarak burada gelecek vaat ettiğini gördüğümüz gençlerimizi istihdam ediyoruz. Bu kapsamda 15 gencimizi Roketsan bünyesinde istihdam etmenin mutluluğunu yaşadık. Aynı zamanda staj imkânı da sağlıyoruz. ‘Denizlerin altından uzaya kadar’ millete hizmet misyonuyla hareket eden Roketsan olarak, gençlerimizi bilgi anlamında da maddi anlamda da desteklemeye devam edeceğiz.”