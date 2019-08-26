Ekonomi Gercüşte organik kuru üzüm mevsimi başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gercüş’te organik kuru üzüm mevsimi başladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde bağ bozumu mevsimi başlamasının ardından bölgenin kaliteli üzümünün yetiştiği ilçede şimdi sıra üzüm kurutma işlemine geldi.

Haber Merkezi IHA
Bağ bozumu mevsimi başladı.
IHA
Bağ bozumu mevsimi başladı.
Bağ bozumu mevsimi başladı.
IHA
Bağ bozumu mevsimi başladı.
Bağ bozumu mevsimi başladı.
IHA
Bağ bozumu mevsimi başladı.

Üzümün diyarı olarak bilinen Gercüş ilçesinde bağ bozumu sürüyor. Üzüm yetiştiricileri bu sene verimin iyi olduğunu belirti.

Gercüş’te en çok üretilen üzüm türleri arasında Zeyti ve Tayfi, tipi üzüme kadar tadına doyum olmayan Gercüş’te üzüm hasadı hummalı bir şekilde sürdürülüyor.

Gercüş’ün gelir kaynaklarından birinin de üzümcülük olduğunu belirten vatandaşlar, kuru üzümün yapılışı ile bilgiler verdi.

Ağustos ayının sonlarında Eylül ayının başlarında üzümlerin bağlardan toplandığını ve teker teker ayıklandığını ifade eden vatandaşlar, kuru üzüme yarayan güzel üzümlerin bir tarafa ayrıldığını söyledi. Kuru üzüm için hazırlanan odun külünün bir tencerede suyla birlikte saatlerce kaynatıldıktan sonra içine 1-2 kaşık zeytin yağı ilave edildiğini belirten vatandaşlar, daha sonra ayıklanan üzümlerin bu suyun içine daldırıp çıkarıldıktan sonra çul üzerine serilerek 15-20 gün bekledikten sonra tekrar toplayıp çöpleri içinden ayıklayıp kuru üzüm olarak ayrıldığını dile getirdi.

Katkı maddesi kullanmadan tamamen organik yapılıyor

Katkı maddesi kullanmadan ve tamamen organik olarak kuru üzüm hazırladıklarını belirten üzüm yetiştiricilerinden Süleyman Yavuz, "Bugün işte bağ bozumu dediğimiz üzüm toplamasına gelmişiz, üzümlerimizi topladık bozulan üzümleri ayıklıyoruz, şu anda üzümleri toplayıp ayıkladıktan sonra üzümleri kuru üzüme dönüştürmek için gerekli işlemleri yapıyoruz. Hiç bir kimyasal madde kullanmadan dedelerimizden kalma odun külü ile suya karıştırıp ilacını kendimiz hazırlıyoruz, tamamen organiktir. Kül suyuna bandırdıktan sonra ayıkladığımız üzümleri güneşin önüne seriyoruz. Tamamen 10-15 gün süren işlem sonunda kuru üzüm haline gelmiş oluyor. Bu sene küllenme dediğimiz hastalıktan dolayı yüzde 20’ye kadar düşmüştür verimi maalesef, bu sene iyi bir verim alamadık. İnşallah gelecek sene çok iyi bereketli bir verim alırız Allah’ın izniyle. Herkese tavsiyede bulunuyorum bu yaptığımız doğal yöntemlerle kuru üzüm yapılsın, kimyasal ilaçlar kullanmasınlar" dedi.

REKLAM

Türkiye haklı davasından asla geri dönmeyecek
EKONOMİ
Türkiye haklı davasından asla geri dönmeyecek

Altın fiyatları 320 lirayı görecek
EKONOMİ
Altın fiyatları 320 lirayı görecek

Açlık sınırı 2 bin 58 yoksulluk sınırı 6 bin 705 TL
EKONOMİ
Açlık sınırı 2 bin 58 yoksulluk sınırı 6 bin 705 TL
Kayıt parası soygunu!

Kayıt parası soygunu!

Velilerden para isteyen idareciler hakkında soruşturma.
İsrail belasını arıyor

İsrail belasını arıyor

İsrailli siyasetçilerin seçim öncesi 'Türkiye' düşmanlığı kabardı.
Onaylarsa iki yıldız geliyor

Onaylarsa
iki yıldız geliyor

​Galatasaray'da sürpriz transfer hareketliliği.
Kursaklarında bırakacağız

Kursaklarında bırakacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde konuştu.
Tahran'a yeni mesaj

Tahran'a yeni mesaj

​Trump, İran'la masaya oturmak istediklerini söyledi.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Selin vurduğu Terme'de köprü çöktü, 2 kişi yaralandı.

FETÖ'nün kritik <br>ismi tutuklandı

FETÖ'nün kritik
ismi tutuklandı

Emniyet ve MİT'in ortak operasyonu ile yakalanmıştı.
Veliler<br>kapıya dayandı

Veliler
kapıya dayandı

​İstanbul'da 16 bin liraya kayıt alan özel kolej şubelerini kapatınca yüzlerce kişi mağdur oldu.
Çin malı Mercedes

Çin malı Mercedes

Çuval dolusu para verip aldı, hayatı kabusa döndü.
Kara birliklerimiz <br>de girecek

Kara birliklerimiz
de girecek

Cumhurbaşkanı, büyük zaferin 948. yılı programında konuştu.
Bebeğini<br> kucağına aldı

Bebeğini
kucağına aldı

Doğumdan sonra eşi hastanede bıçaklanmıştı.
Tamamı satıldı

Tamamı satıldı

​İran'dan kriz çıkartan tanker için flaş açıklama.
Dilekçelerini onayladık

Dilekçelerini onayladık

​Bakan Akar'dan 'generallerin istifası' açıklaması.
İsrail-Suriye<br> karşı karşıya

İsrail-Suriye
karşı karşıya

​İsrail, Suriye topraklarına hava saldırısında bulundu.
Işık göründü<br>

Işık göründü

"Bir yıl sonra ölüm yolu olmaktan çıkacak."
Türkiye asla<br>geri dönmeyecek

Türkiye asla
geri dönmeyecek

​Enerji Bakanı Dönmez'den Doğu Akdeniz mesajı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.