Gerekçe sağlık değil siyasi: Siyasi sorunlar tatilcilerin sırtından çözülemez

Bütün dünyada uluslararası seyahatleri durduran Koronavisrüs salgınını kontrol altına alan ülkeler, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak başlatıyor. Kapıların yeniden açılmasında, karşılıklı olarak seyahat edilecek ve mal ile hizmetlerin kabulü ilgili ülkelerin salgınla mücadelede gösterdiği başarısı önemli rol oynuyor. Uluslararası şirketlerin de kararlarında etkili olan bu kriter, Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerince siyasi malzeme olarak kullanılıyor.
ALMAN BASINI ELEŞTİRDİ
Sağlık hizmetlerindeki başarısı ve salgına karşı aldığı önlemler nedeniyle örnek gösterilen Türkiye, Avrupalı turistler tarafından tercih edilen ülkelerin başında gelmesine rağmen, Berlin ve Brüksel’in çifte standart uygulamalarıyla karşı karşıya. Seyahat edilebilecek ülkelerin listesini hafta başında açıklayan Avrupa Birliği; Türkiye’yi liste dışı bıraktı. AB’nin tavrını eleştirenler arasında Avrupa basını da var.
DİE WELT: BU BİR ÇIKAR OYUNUDUR
Alman medyasında, Berlin ve Brüksel’in koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye için seyahat uyarısına devam etmesinin arkasında sağlık endişeleri değil siyasi nedenler olduğu yorumları yer alırken, Türkiye’nin çifte standart eleştirilerinde haklı olduğu ifade edildi. Alman Die Welt gazetesindeki bir yazıda Almanya’nın Türkiye’ye karşı koronavirüs kisvesi altında bir çıkar oyunu oynamaya çalıştığı ifade edildi.
MANTIKLA BAĞDAŞMIYOR
Türkiye’nin sağlık açısından bakıldığında seyahat uyarısının mantıklı bir yanı olmadığı eleştirilerine yer verilen yazıda, Türkiye’deki vaka sayılarının diğer birçok ülkeden daha kötü olmadığına dikkat çekildi. Yazıda, ayrıca Alman TU?V ve Türk sertifikasyon programlarının otel tesislerinin güvenli olmasını sağladığı belirtilerek, Almanya'nın daha kötü durumdaki diğer ülkelerde, örneğin “Avrupa’daki koronavirüs merkezi” olan İngiltere’de tatil yapılmasına bile izin verdiğine işaret edildi. Yazıda “tıbbi gerçeklik, koronavirüs dış politikasında zaten ikincil bir rol oynuyor” denildi.
AB’NİN ÜZERİNDE BİR ÇABA
- ABD merkezli yayın organı Al-Monitor ise AB’nin 1 Temmuz’dan itibaren 15 ülkeden ziyaretçilere sınırlarını açtığını, ancak Kovid-19 mücadelesinde AB ortalamasının çok üzerinde performans gösteren Türkiye’nin AB’ye ve AB’den seyahat kısıtlaması devam eden ülkeler arasında yer aldığını aktardı. Yazıda, AB’nin bu kararının halk sağlığı endişeleri yerine siyasi nedenlerle açıklanabileceği vurgulandı.
ALMANYA İLE KIYASLADI
Türkiye’nin Kovid-19 stratejisinin başarısına işaret edilen Al-Monitor’daki yazıda, “Gerçekten de Türkiye’nin koronavirüs istatistikleri, örneğin AB üyesi İsveç’e kıyasla çok daha iyi. Türk nüfusu İsveç’in yaklaşık 9 katı ama Türkiye’de 1 milyon başına düşen vaka sayısı 2.370 iken bu rakam İsveç’te 6.777’dir. Kabaca aynı nüfusa sahip Almanya ile karşılaştırıldığında bile Türkiye, Almanya kadar başarılı görünüyor” denildi.
Siyasi sorunlar tatilcilerin sırtından çözülemez
- Bir diğer Alman medya kurumu RND ise seyahat uyarısı konusunda Türkiye’nin Berlin ve Brüksel’in çifte standart uyguladığı eleştirisinde haklı olduğunu belirtti. İyi gerekçelendirilmediği takdirde seyahat uyarısının Ankara’yı rehin almak için kullanıldığı suçlamasıyla karşı karşıya gelinebileceği ifade edilen yazıda, “Bu şekilde hareket etmek hem dürüstçe olmaz hem de siyaseten akılsızca olur. Türkiye ile olan siyasi sorunlar tatilcilerin sırtından çözülemez” yorumu yapıldı.
Dünya, Türkiye’nin başarısını konuşuyor
Türkiye’nin salgınla mücadeledeki başarısından övgüyle bahseden bir başka yabancı yayın organı ise The Econamist oldu. Londra merkezli The Economist dergisi, Türkiye’nin salgına karşı doğru yaptıklarını anlatan bir yazı yayınladı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası görülmeden önce de Türkiye’nin salgınla mücadelede “önde gelen bir örnek” olduğunun konuşulduğu aktarılan yazıda, Türkiye’nin karantina önlemlerinden çıkarken de alkışı hak edecek nedenleri olduğu ifade edildi. Türkiye’nin, salgını Avrupalı ve Amerikalı müttefiklerinin pek çoğundan daha iyi ele aldığı belirtildi. Türkiye’nin geleneksel karantina önlemlerine meydan okuduğu ifade edilen yazıda, şunlar kaydedildi: “Türkiye, salgını Avrupalı ve Amerikalı müttefiklerinin pek çoğundan daha iyi ele aldı. Türkiye’nin stratejisi işe yaramış görünüyor. Türkiye, salgınla mücadelede zirveye oynadı. Son 18 yılda sağlık sistemine 10 milyarlarca dolar yatırım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetleri, son olarak uluslararası bir havalimanı büyüklüğündeki hastanelerden oluşan bir ağ kurdu. Eleştirmenlerin bile kabul ettiği gibi, AK Parti çok çalışıyor ve işleri hallediyor.”
Misafirlerimiz ağırlamaya hazırız
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hafta içinde Almanya’nın başkenti Berlin’de temaslarda bulunarak Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için görüşmeler yaptı. Çavuşoğlu, “Biz güvenli bir ortamda Almanya’dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırız” dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise “Genel olarak Türkiye’ye seyahat açısından, akrabalarını ziyaret etmek isteyen insanlar için seyahat uyarısı geçerli değildir” demekle yetindi.