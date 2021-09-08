Geri kazanımda yüzde 91'lik başarı

Kuruluşundan bu yana “israfsız şirket” modeliyle sürdürülebilirlik çalışmalarına devam eden Ülker, 2020 yılı ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerini içeren 6. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Mete Buyurgan

210 BİN KİŞİLİK ATIK TASARRUFU

Ülker’in su azaltım oranı yüzde 35,4 oldu. Topkapı ve Gebze fabrikalarındaki yağmur suyu geri kazanım sistemleriyle 9,8 milyon litre su geri kazanıldı. Ürünler daha büyük araçlarla ve daha az yakıtla taşınarak lojistik kaynaklı karbon salımları son 5 yılda yüzde 15 azaltıldı. Silivri fabrikasında yürütülen sıfır atık çalışmalarıyla son 2 yılda atık yakma ve enerji geri dönüşümüne gönderilen atık miktarı 320 tonu geçti. Bu rakam yaklaşık 210 bin kişilik bir şehrin günlük evsel atığına denk geliyor. Ar-Ge merkezleri ve fabrikalardaki faaliyetlerin tamamı dijital bir platformda yapılabilir hale getirildi. Bu sayede, tecrübe ve teknik birikimler dijital ortamda saklanıyor, işler hızlı, daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetiliyor.

PLASTİĞİ 536 TON DAHA AZ KULLANDIK

Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, “2020 yılında hayata geçirdiğimiz operasyonel mükemmellik uygulamaları ve yaklaşık 2 bin teknik iyileştirmeyle 21,5 milyon TL, 69 Ar-Ge ve inovasyon projemizi hayata geçirerek 26,6 milyon TL tasarruf sağladık. Çevre alanındaki yatırım ve harcamalarımız, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak 3,4 milyon TL’ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl 660 ton daha az kağıt ve 536 ton daha az plastik kullandık” şeklinde konuştu. Buyurgan, 2014 yılında belirledikleri 10 yıllık sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, Ülker’de atık geri dönüşüm oranını yüzde 91’e kadar çıkarmayı başardıklarını aktardı.