Gerileyen ithalatla döviz ihtiyacı azaldı

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Texhibition Fuarı dün başladı. Fuarın açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ile çok sayıda davetli katıldı. Fuarın açılışında konuşan Bakan Bolat; tekstil ve hazır giyimin bu topraklardaki ilk sanayi sektörü olduğunu ifade etti.

YILA İYİ BAŞLADIK

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe yılın ilk 2 ayında ciddi bir iyileşmenin sinyallerinin alındığını dile getiren Bolat, “Tekstil ve hammadde ihracatında ocak ve şubatta yüzde 6'lık artış var. İhracatımız 1 milyar 587 milyon dolar oldu ve inşallah 2023 yılındaki 9 milyar 456 milyon dolar seviyesini aşacağız. Konfeksiyon sektöründe azalma trendi de minimuma doğru yaklaştı. Yüzde 4,5'ti. Onlar da ilkbahardan itibaren inşallah baharı görmeye başlayacak ve Avrupa'daki, Amerika'daki talebin de artışıyla beraber konfeksiyonda da rakamları iyileştireceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçıların yanındayız. Bütçemizin yüzde 60'ını size tahsis ediyoruz” dedi.

İKİ AYDA 13,5 MİLYAR DOLARLIK İYİLEŞME

Bakan Bolat, dış ticaret açığındaki daralmaya da dikkat çekti. İthalatta gerileme sağlamayı başardıklarını ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 75'e yükseldiğini anlatan Bolat, dış ticaret açığında iki ayda 13,5 milyar dolar tasarruf sağladıklarını kaydetti. Mayıs 2023’te 122,5 milyar dolar olan dış ticaret açığının şubatta 93 milyar dolara gerilediğini kaydeden Bolat, 9 ayda 29 milyar dolar gerileme olduğunu ifade etti. Bolat, Türkiye'nin dövize ihtiyacının azaldığını, dış ticaret açığının ve cari işlemler açığını kapatarak bunu başardıklarını sözlerine ekledi.

YEŞİL MUTABAKAT UYUMUNA DİKKAT

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün "Yeşil Mutabakat"a uyumunun önemini vurgulayan Bolat, Avrupa Birliğine ihracat yaparken dezavantajlı duruma düşülmemesi için yeşil dönüşüme uyumun çok önemli olduğunu vurguladı. Bu konuda verdikleri destekleri anlatan Bolat, kısa süre önce hayata geçirilen Yeşil Mutabakat'a Uyum Projesi Desteği kapsamında şirketlerce alınan danışmanlık hizmeti giderlerinin 10 milyon liraya kadar Ticaret

Bakanlığı tarafından destekleneceğini anlattı.

TANITIM VE MARKA DESTEĞİ VERECEĞİZ

İhracatçılara yönelik kurumlar vergisinde sağlanan avantajlardan ve Türk Eximbank tarafından verilen finansmandan bahseden Bakan Bolat, "Eximbank'ın sermayesi 9 ay içinde üçüncü defa artırıldı. Turquality tanıtım projesi desteğinde yaptığımız değişikliklerle tekstil ve hazır giyim ihracatçılarına tanıtım ve marka desteği vereceğiz. Tekstilin merkezi olan deprem bölgesindeki illerimiz için Turquality destek programlarını bir yıl daha uzattık” diye konuştu.

HIZLI TEDARİK VE KALİTE MERKEZİYİZ

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin tekstil, hazır giyim ve diğer ilgili sektörlerde üretim ve tedarik üssü olmaya devam ettiğini söyledi. Kovid-19'un tedarik zincirinin önemini ortaya çıkardığını dile getiren Bolat, şöyle devam etti: “Salgın Türkiye'nin 2-3 günde tedarik, lojistik yapan ve çok kaliteli ürünler satabilen bir ülke olduğunu gösterdi ve ihracatımıza büyük bir destek ve motivasyon sağlamış oldu. Cumhuriyet tarihinde 1 trilyon dolar eşiği ilk kez aşıldı ve 1 trilyon 119 milyar dolarlık milli gelire ulaşan Türkiye’de kişi başına milli gelir 13 bin 110 dolara yükseldi.”







