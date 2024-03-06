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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanana kadar çalışacağız

TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacağın dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Dezenflasyon kararlılık ve zaman gerektiriyor. sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanana kadar çalışmaya devam edeceğiz.'' dedi.

Kenan Biter
Kenan Biter
11:19 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:25 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Aylık enflasyonun şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.'' mesajını verdi.


Bakan Şimşek atılan adımlara yönelik Merkez Bankası’na desteklerinin de tam olduğunu açıkladı.


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in paylaşımı şu şekilde;


Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti.


Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.


Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır.


TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır.





#Mehmet Şimşek
#Merkez Bankası
#Dezenflasyon
2 saat önce
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