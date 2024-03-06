Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanana kadar çalışacağız

Bursa'nın İnegöl ilçesi merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan kaplıca alanı geçtiğimiz yıl yapılan çalışma ile görsel güzelliğe de kavuştu. Alanın kulaktan kulağa yayılmasıyla farklı illerden gelen vatandaşların uğrak yeri haline geldi. 15 yıldır durmadan akan kaplıca suyu nedeniyle alan adeta bir Pamukkale'ye dönüştü. Binlerce kişi ücretsiz termal ve çamur için farklı şehirlerden bölgeye akın ediyor.