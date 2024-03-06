DASK 6 Şubat depremlerinde 600 bin dosya için 35 milyar lira ödedi

"6 Şubat depremlerinin sebep olduğu bu büyük yıkımın ardından vatandaşlarımızın yanında olmak ve yaşanan acıların izlerini bir nebze hafifletebilmek adına çalıştık, elimizden gelen her türlü imkanları seferber ettik. DASK'ın kurulduğu günden Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığın 2023 yılına kadar ödeme yaptığı dosya sayısı 114 bin ve ödediği rakam 1,5 milyar liradır. Yalnızca Kahramanmaraş depremlerinde ise DASK'a ulaşan dosya sayısı 600 bin, ödenen tazminat tutarı ise 35 milyar liradır. Bu rakamlar yönetilen sürecin büyüklüğünü çarpıcı bir şekilde özetlemektedir"