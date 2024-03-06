DASK 6 Şubat depremlerinde 600 bin dosya için 35 milyar lira ödedi

DASK'tan 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yapılan açıklamaya göre, 600 bin dosya kapsamında 35 milyar lira ödeme yapıldı.
DASK'ın hasar ödeme kapasitesini 25 milyardan 280 milyar lira seviyelerine çıkardıklarını aktaran Selva Eren, şunları söyledi:
12 milyon konut güvence altında
Deprem sigortası sayısında artış olduğunu belirten Eren, şöyle devam etti:
Deprem riskine karşı finansal önlemlerin yanında yapısal önlemlerin de önem arz ettiğine işaret eden Eren, şöyle konuştu:
HKÜ Rektörü Türkay Dereli, yarışmaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, deprem konusunda bilinçli mimar ve mühendis yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.
Bugün tamamlanacak final yarışmalarının ardından yarın ödül töreni düzenlenecek.