Ekonomi GES için talep toplama başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

GES için talep toplama başladı

Yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara yönelimlerinin teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) için kamu bankalarınca talep toplanmaya bugün başlandı. Asgari talep tutarı 1000 lira olarak belirlenen senetler, 1 liranın katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran cuma yatırımcıların hesaplarına aktarılacak

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Haber Merkezi AA
GES için talep toplama başladı
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara yönelimlerinin teşvik edilmesi amacıyla GES ihraç edileceği açıklanmıştı.

Bu çerçevede, Türkiye genelinde 15-22 Haziran döneminde, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri bugün başladı. Talep toplama, ilk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Vatandaşların yatırımlarını Türk lirası cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak açıklanan GES getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak.

GES’lerin getirileri, kamu iktisadi teşebbüsleri içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek. Bununla birlikte GES'lere konu KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat performansı, beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sağlanacak.

Asgari talep tutarı 1000 lira olarak belirlenen senetler, 1 liranın katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran Cuma yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

GES'lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak 2022 Yılı Bütçe Kanunu'nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874 milyon 144 bin liralık (ilgili KİT'lerden sağlanan gelir tahmini) gelir tahmini tutarı baz alınacak.

Öte yandan 22 Aralık 2021-31 Aralık 2022 döneminde iktisap edilen, DİBS'lerden elde edilen gelir ve kazançlara yüzde sıfır stopaj uygulanacak. Bu sebeple 23 Eylül ve 23 Aralık'ta yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı yüzde sıfır olacak.

Bu ay yapılacak ihraçta Hazine tarafından belirlenen dönemsel getiri yüzde 5,32 ve yıllık bileşiği yüzde 23,04 olacak. Bu kapsamda gelir gerçekleşmelerine göre azami yıllık bileşik getiri oranı yüzde 25,54'ü bulabilecek.

Şu an aracı olan kamu bankaları, vatandaşları detaylı şekilde (ilgili hesapların açılması, menkul kıymet transferi, saklanması gibi hususlar hakkında) bilgilendirecek. Vatandaşlar, aracı bankalara başvuru yaparak bu ürünü kolaylıkla alabilecek.

Senedin vadesi 6 ay olacak. Söz konusu senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek.

Yerli otomobilin deneme üretimi başlıyor: Togg Üst Yöneticisi Karakaş tarih verdi
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Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.<br>
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TRT Haber'in haberine göre, deneme üretiminin yakında başlayacağına işaret eden Mehmet Gürcan Karakaş, şunları söyledi:<br>
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\"Temmuzun sonunda ağustosun başında deneme üretimlerimiz başlıyor. Bu şu anlama geliyor; biz hatlarımızla ilk defa üretim yapacağımız için araçlarımızı nasıl üreteceğimizi tırnak içerisinde öğreniyoruz. Ekim sonu, kasım başında seri üretime hazırız. Ama bu seri üretimi yapıp pazara, trafiğe çıkacağımız anlamına gelmez.
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Çünkü orada ürettiğimiz araçlarımızı alarak biz Avrupa'daki sertifikasyon merkezlerinde yapılaması gereken testleri tamamlayacağız ve o testlerin de tamamlanması bazen 3 ay sürer bazen 5 ay sürer.\"
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\"Zamanı geldiğinde kendimizi konumlandıracağız\"<br><br>Fiyatı pazarın belirleyeceğini söyleyen Karakaş, \"Zamanı geldiği zaman biz de kendimizi pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu; biz kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Biz, pazarda aracımızı hangi segmentte konumlandıracağımızı biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz\" diye konuştu.
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Mehmet Gürcan Karakaş, Togg tesisinin yanında yapımı planlanan batarya fabrikası hakkında da bilgi verdi:
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\"Seri üretime başladığımız andan itibaren biz kendi bataryamızı kendimiz üretiyor olacağız. Diğeri sadece kapasitenin artırımıyla ilgili ve oradan artık hücrenin yönetilmesine yönelik bir yatırım olacak.\"
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Yılın son çeyreğinde, fabrikanın seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. Togg'un gelecek yıl mart ayında trafiğe çıkması hedefleniyor.<br><br>
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Yerli otomobilin deneme üretimi başlıyor: Togg Üst Yöneticisi Karakaş tarih verdi
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da sona yaklaşıldı. Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, üretim aşamasında gelinen noktadan fiyat konusuna kadar merak edilen soruları yanıtladı.

Gelire Endeksli Senet için (GES) talep toplama bugün başlıyor: Asgari tutar bin TL olarak belirlendi
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Vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirmelerini teşvik edilmesine yönelik amacıyla GES için 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek.
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Gelire endeksli senet, Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki kurumların gelirlerinin, en düşük getiri tutarı garanti edilecek şekilde halka sunulmasıyla oluşuyor.
Title
Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek.
Title
Bununla birlikte, GES'lere konu KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacak.
Title
Asgari talep tutarı 1.000 lira olarak belirlenen senetler 1 liranın katları şeklinde ihraç edilecek.
Title
Talep toplama Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Senedin vadesi 6 ay olacak.
Title
*Talep toplama: 15-22 Haziran<br><br>*Valör: 24 Haziran<br><br>*Vade: 182 gün<br><br>*İtfa tarihi: 23 Aralık 2022<br><br>*Dönemsel getiri: % 5.32<br><br>*Yıllık bileşik getiri: % 23.04<br><br>*İlk kupon ödeme: 23 Eylül 2022
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Bu kapsamda, Gelir Endeksli Senetler (GES) ile yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95’ine denk gelen bir getiri garantisi sunulacak.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı talep toplamanın nasıl olacağını şu sorularla cevapladı:
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Gelire endeksli olduğu ifade edilen senetler hangi kurumun gelirine endeksli olacak?<br><br>Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.
Title
Ödenecek asgari bir gelir oranı olacak mı? Olacaksa bu oran nasıl belirlenecek?<br><br>İlgili endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde olabilecek ve bu kapsamda yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95’ine denk gelen bir getiri garantisi sunulacak.
Title
Duyuru ve talep toplama işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?<br><br>Bakanlığın internet sayfasından kamuoyu ile paylaşılacak. Senetlerin ihracı halka arz yöntemiyle gerçekleştirilecek, talep toplama süreci aracı bankalarla belirlenecek.
Title
Üründen faydalanmak isteyen vatandaşlar hangi adımları izleyecek?<br><br>Aracı bankalar vatandaşları detaylı bir şekilde bilgilendirecek. Vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak bu ürünü kolaylıkla alabilecek.
Title
Ürünün vadesi ve vade getirisi nasıl hesaplanacak?<br><br>Senedin vadesi 6 ay olarak belirlendi. Sonraki aşamalarda 1 yıl veveya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor.
Title
Ürün hangi bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek?<br><br>İlk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Title
Vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi nasıl önlenecek?<br><br>Senedin nihai getiri oranı, bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının hasılat pay gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeri ile çarpılması yoluyla ortaya çıkacak. Hasılat payları gerçekleşmelerinin projeksiyon tutarının üzerinde olması durumunda yatırımcı daha yüksek bir getiri elde edebilecek.
Title
Sisteme sadece gerçek kişiler mi dahil olacak? <br><br>Şirketler dahil olabilecek mi?<br>Söz konusu senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek
Title
Kur korumalı mevduat hesabınI ya da açıklanan farklı ürünleri kullananlar bunu da kullanabilecek mi?<br><br>Anılan hesap veveya ürünleri kullanan vatandaşlar da bu senetleri satın alabilecek.
Title
Sisteme sadece döviz hesabını bozduranlar mı dahil olacak?<br><br>Söz konusu ihraçlara tüm bireysel yatırımcılar dahil olabilecek.
Gelire Endeksli Senet için (GES) talep toplama bugün başlıyor: Asgari tutar bin TL olarak belirlendi
Tasarrufların Türk Lirası varlıklarda değerlendirilmesini teşvik için uygulamaya alınan Gelire Endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) için talep toplama bugün başlıyor. Talep toplama Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Vatandaşlar bu senetlerle; BOTAŞ, TPAO, THY ve Türk Telekom gibi dev şirketlerin kârlarına ortak olacak. İşte merak edilen detaylar..


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