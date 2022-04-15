Getir İngiltere’de en çok ayran siparişi alıyor

Son yıllarda aldığı yatırımlarla 11,8 milyar dolar değerleme ile hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa’nın ilk Decacorn’u olan Getir, yurt dışında halen faaliyet gösterdiği 8 ülkede büyümeye odaklandı. Ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan şirket, son bir yılda aldığı 2 milyar dolar yatırımla ve yurt dışında büyüme hızı ile bir rekora imza attı. Getir’in şu anda yurt dışında en yaygın bulunduğu ülke olan İngiltere’de en çok satılan ürünlerin başında ayran geliyor.

Tuncay Tütek

HEDEFİMİZ GLOBAL MARKA OLMAKTI

Son dönemde ulaştığı başarıları ve yurtdışındaki faaliyetlerini düzenlediği basın toplantısı ile anlatan Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Getir’i kurarken hikayeyi sondan başa yazdıklarını belirtti. Getir’in aldığı yatırımlarla Türkiye girişim ekosistemine de ilham verdiğinin altını çizen Tütek, aldıkları yatırımlarla yurt dışında hızlı büyüme sağladıklarını anlattı. Tütek, 40 milyona yakın indirme sayısı ile bugün itibarıyla 3 kıtada, 9 ülkede kullanıcılara hizmet verdiklerini kaydetti.

AYD 15 BİN İŞ BAŞVURUSU GELİYOR

Türkiye’de 81 ilde, 760’tan fazla Getir, GetirBüyük ve GetirSu deposu ile hizmet verdiklerini belirten Tütek, “Avrupa’da sektörümüzün ilk Decacorn’u olarak büyük bir başarıya imza attık. Önümüzdeki dönemde Türkiye ve bulunduğumuz 8 ülkedeki operasyonel ağımızı genişletecek ve şehir sayımızı artıracağız” dedi. Yurt içi ve yurt dışında hızla ekiplerini büyütmeye devam ettiklerini söyleyen Tütek, “Yurtiçi ve yurt dışında bayilerimize bağlı saha çalışanlarımızla birlikte 30 binin üzerinde bir ekibiz. Tersine beyin göçünün önünü açtık. Globalde ayda 15 bin iş başvurusu geliyor. Yılda 180 bin CV arasından yaklaşık 1-2 bin kişi aramıza katılıyor” bilgisini verdi.

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EKONOMİ Getir hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa’nın ilk 'decacorn'u oldu