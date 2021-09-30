Ekonomi Getir İtalyada
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Getir İtalya'da

Türkiye'nin önde gelen perakende dağıtım şirketlerinden Getir, İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya'nın ardından şimdi de İtalya'da hizmet vermeye başladı. Getir, İtalya'da şimdilik Milano'da İtalyanlara teslimat yapacak.

Haber Merkezi DHA
Getir İtalyada
Getir

Bu senenin başında İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya operasyonlarını başlatan Türkiye'nin önde gelen perakende dağıtım şirketlerinden Getir’in, Avrupa yolculuğunda hizmet verdiği yeni ülke İtalya oldu.

MİLANO'DA HİZMET VERECEK

Bugün itibarı ile “Modanın Başkenti” olarak bilinen Milano sokaklarında, Getir faaliyetlerine başladı. İtalya ile hizmet verdiği ülke sayısını 7’ye çıkaran Getir, Milano’nun ardından İtalya’da yeni şehirlere yayılmayı planlıyor.

ABD'YE DE AÇILACAK

Kısa bir süre içinde Portekiz pazarına ve yıl sonuna kadar da ABD pazarına girmeye hazırlanan Getir böylece Türkiye’ye ek olarak 1 yıl içinde 8 yabancı ülkede faaliyete geçmiş olacak.

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