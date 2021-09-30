Getir İtalya'da

Bu senenin başında İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya operasyonlarını başlatan Türkiye'nin önde gelen perakende dağıtım şirketlerinden Getir’in, Avrupa yolculuğunda hizmet verdiği yeni ülke İtalya oldu.

MİLANO'DA HİZMET VERECEK

Bugün itibarı ile “Modanın Başkenti” olarak bilinen Milano sokaklarında, Getir faaliyetlerine başladı. İtalya ile hizmet verdiği ülke sayısını 7’ye çıkaran Getir, Milano’nun ardından İtalya’da yeni şehirlere yayılmayı planlıyor.

ABD'YE DE AÇILACAK

Kısa bir süre içinde Portekiz pazarına ve yıl sonuna kadar da ABD pazarına girmeye hazırlanan Getir böylece Türkiye’ye ek olarak 1 yıl içinde 8 yabancı ülkede faaliyete geçmiş olacak.

EKONOMİ Türk şirketi Getir'den İspanya adımı: İki şehirde hizmet vermeye başladı