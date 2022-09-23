Ekonomi Getir kuryeliği profesyonelleştirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Getir kuryeliği profesyonelleştirdi

Online satış platformu Getir; eğitim, koruyucu ekipman, yol güvenliği politikası, özel sağlık sigortası gibi uygulamalarla kuryeliği profesyonel bir meslek haline getirmeye hazırlanıyor.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
Getir kuryeliği profesyonelleştirdi
Getir&GetirBüyük CEO’su Hatice Evren, Türkiye ile birlikte 9 ülkede hizmet veren şirketin, 7 yılı aşkın süredir sektör ve kuryeler için dünyada bir ilk olan çalışma modeli standardını oluşturduğunu söyledi.

Online satış platformu Getir; eğitim, koruyucu ekipman, yol güvenliği politikası, özel sağlık sigortası gibi uygulamalarla kuryeliği profesyonel bir meslek haline getirmeye hazırlanıyor. Getir’in Türkiye’deki market hizmetlerinin (Getir&GetirBüyük) CEO’su Hatice Evren, Türkiye ile birlikte 9 ülkede hizmet veren şirketin, 7 yılı aşkın süredir sektör ve kuryeler için dünyada bir ilk olan çalışma modeli standardını oluşturduğunu söyledi. Kuryeliğin güvenli, kalıcı ve profesyonel bir meslek olmasını amaçladıklarını kaydeden Evren, “Getir ile çalışmaya başlayan her kurye, ilk 15 gün içinde GetirUp ile eğitimden geçiyor. Bugüne kadar 35 bin 600 kuryeye 142 bin 400 saat yüz yüze eğitim verdik. Kuryelerin kullandığı güvenlik ekipmanlarının tamamı Avrupa Ekonomi Komisyonu standartlarındaki ürünler. Ayrıca, sektörde bir ilki hayata geçirerek, kuryeler için özel sağlık sigortası başlattık” dedi.

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