Getiri şampiyonu Borsa İstanbul

Kasım ayı itibariyle Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yatırımcısına en çok kazandıran yatırım çeşidi oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, kasımda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde sağlandı. Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, kasımda en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,25, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,77 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,07, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,96 yatırımcısına kazandırırken, avro yüzde 0,82, dolar yüzde 0,89, külçe altın yüzde 2,38 ile yatırımcısına kaybettirdi.

ALTINDA KAYIP %3’ÜN ÜSTÜNDE

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 4,59, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,50 ile yatırımcısına kazandırdı. DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,80 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,20 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

YILLIK KAZANÇTA DİBS ZİRVEDE

6 aylık değerlendirmeye göre DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,88 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,36 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,98 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, avro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,87 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlarda yer aldı.

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GEÇEN HAFTAYI REKORLA KAPATTI

Haftaya yatay seyrederek başlayan BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,03 değer kazancıyla 108.896,49 seviyesine çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile bilişim oldu. Geçen hafta genel olarak yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,19, haftalık bazda ise yüzde 1,84 değer kazandı. Endeks, böylece geçen hafta 108 bin 869 puanla Nisan 2018'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirmiş oldu. Analistler, BIST 100 endeksinde 110 bin ve 111 bin 200 seviyelerinin direnç, 106 bin 400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.