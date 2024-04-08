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Ekonomi

'Gıda Dedektifi' hesabına 550 bin TL'lik idari para cezası

Tüketiciyi korumak için piyasadaki ürünleri denetlediğini iddia ederek sosyal medyanın en tartışmalı hesaplarından biri haline gelen 'Gıda Dedektifi'ne yönelik Reklam Kurulu tarafından başlatılan inceleme sonuçlandı. Kurul, "Gıda Dedektifi" hesabının kurucusu Musa Özsoy'a 550 bin 59 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

12:41 - 8/04/2024 Pazartesi
AA
Musa Özsoy
Musa Özsoy

Kurul, Musa Özsoy'a e ait "http://www.gidadedektifi.com.tr/" adresli internet sitesinde yer alan tanıtımları şikayet üzerine incelemeye aldı.


İncelemede, internet sitesinde "Züber Original Fıstık Ezmesi" isimli ürüne ilişkin tanıtımda "Karbonhidratın karşılığında üründe bulunan lif tüketiminin kan şekerinin aniden yükselmemesi ve daha uzun süre tokluk vermesi gibi etkileri olacak. Üründe yer fıstığından doğal olarak gelen yağ ve yüksek oranda protein bulunuyor." ifadelerine yer verildiği belirlendi.


Söz konusu ürünün ambalajında "Doğal protein kaynağı" ifadesine yer verilmesine rağmen internet sitesinde "Üründe yer fıstığından doğal olarak gelen yağ ve yüksek oranda protein bulunuyor." ifadesinin kullanıldığı, ancak mevzuat gereği "yüksek protein" beyanı yapılabilmesi için gıdanın enerji değerinin en az yüzde 20'sinin protein tarafından sağlanması gerektiği, ürünün 22 gram protein değeriyle mevzuatta yer alan beyan koşulunu sağlamadığı tespit edildi.


İnceleme konusu tanıtımlarda yer alan ifadelerle mevzuatta izin verilen sağlık beyanlarının dışına çıkıldığı, söz konusu tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildi.

İnceleme konusu tanıtımların, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem ile Tüketicinin Korunması Hakkında kanunlar, Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı, Veteriner Hizmetleri, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine aykırı olduğu belirlendi.


Reklam Kurulu, incelemelerin ardından, "internet üzerinden tüketici haklarını koruma adı altında yanıltıcı bilgiler yayımladığı" gerekçesiyle "Gıda Dedektifi" hesabının kurucusu Musa Özsoy'a Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince 550 bin 59 lira idari para ve reklam durdurma cezaları verilmesini kararlaştırdı.



'Gıda Dedektifi' şirket olmaya karar verdi: Kurmadığı şirket için halktan 8 milyon lira istedi

Sosyal medyanın en tartışmalı hesaplarından biri olan 'Gıda Dedektifi’, şirket olmaya ve fonlama platformu aracılığıyla halktan 8 milyon lira kaynak sağlamaya hazırlanıyor. 10 Haber sitesinde yer alan habere göre internet dünyasında kendini 'Gıda Dedektifi' adıyla tanıtan ve tüketiciyi korumak için piyasadaki ürünleri denetlediğini iddia eden Musa Özsoy, bu sosyal medya hesabını şirkete dönüştürüyor. Özsoy henüz kurmadığı hayali şirket için kitle fonlaması yöntemiyle 8 milyon lira para toplamaya hazırlanıyor. Ancak Gıda Dedektifi’nin kendisine para verenlerin ürünleri ile vermeyenlerin ürünlerini nasıl değerlendireceği henüz bilinmiyor.



#Gıda Dedektifi
#İdari para cezası
#Reklam Kurulu
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