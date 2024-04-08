'Gıda Dedektifi' hesabına 550 bin TL'lik idari para cezası

Sosyal medyanın en tartışmalı hesaplarından biri olan 'Gıda Dedektifi’, şirket olmaya ve fonlama platformu aracılığıyla halktan 8 milyon lira kaynak sağlamaya hazırlanıyor. 10 Haber sitesinde yer alan habere göre internet dünyasında kendini 'Gıda Dedektifi' adıyla tanıtan ve tüketiciyi korumak için piyasadaki ürünleri denetlediğini iddia eden Musa Özsoy, bu sosyal medya hesabını şirkete dönüştürüyor. Özsoy henüz kurmadığı hayali şirket için kitle fonlaması yöntemiyle 8 milyon lira para toplamaya hazırlanıyor. Ancak Gıda Dedektifi’nin kendisine para verenlerin ürünleri ile vermeyenlerin ürünlerini nasıl değerlendireceği henüz bilinmiyor.