|
Ekonomi

Gıda denetimlerinde 'karekod' dönemi başladı

Tarım ve Orman Bakanlığının, gıda işletmelerinin denetim durumunun tüketicilerce takip edilmesine imkan sağlayan karekod uygulamasının kullanımına başlandı. Tüketiciler de görsel üzerindeki karekodu mobil cihazlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" uygulamasından taratarak işletmeye ait kayıt/onay numarası, ünvan, adres ve işletmede yapılan en son denetim tarihine dair bilgilere ulaşabilecek.

14:04 - 2/07/2024 вторник
Güncelleme: 14:06 - 2/07/2024 вторник
AA
Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı

Bakanlık, "tarladan sofraya gıda güvenilirliği" uluslararası yaklaşımı doğrultusunda, gıdaların ilk üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadarki süreçte gıda işletmelerinin resmi kontrollerini ülke genelinde kesintisiz sürdürüyor.


Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın daha önce duyurduğu, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine olanak tanıyan
"Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması"
hayata geçirildi.

Bakanlıkça hazırlanan ve her bir işletmeye özel karekod içeren görsel, gıda işletmelerince, gönüllü olarak,
adresinden indirilip tüketicilerin görebileceği yerlerde sergilenebilecek.

Tüketiciler de görsel üzerindeki karekodu mobil cihazlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" uygulamasından taratarak işletmeye ait kayıt/onay numarası, ünvan, adres ve işletmede yapılan en son denetim tarihine dair bilgilere ulaşabilecek.


Uygulamayla, tüketicilerin menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ve Bakanlığın gerçekleştirdiği resmi kontrollerin görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

"Tarım Cebimde" uygulamasından denetim verilerine ulaşılabilecek

Gıda işletmecileri, https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresindeki menüden "İşletme Karekod Oluşturma" linkine tıklayarak uygulamaya dahil olabilecek.


Gerçek kişi işletmeleri için iş yeri sahibinin kimlik ve işletme kayıt/onay numarası, tüzel kişi işletmeleri için de vergi ve işletme kayıt/onay numarası verileri girilip sorgulama yapılarak işletmenin karekod içeren belgesi hazırlanacak.


İşletmeler hazırlanan belgenin çıktısını alarak tüketicilerin görebileceği bir alanda erişime sunabilecek.


Tüketiciler de işletmelerin denetim bilgilerini telefonlarına indirdikleri "Tarım Cebimde" mobil uygulaması üzerinden görebilecek, uygulamanın "Gıda Kontrol" menüsü altındaki "İşletme Denetim Sorgulama" kısmına tıklayıp, ​açılan kamerayı işletme görseli üzerindeki karekoda yaklaştırarak sorgulama yapabilecek.


Tüketiciler yapacakları sorgulamayla işletmelerin, ünvan, adres, kayıt/onay numarası ve işletmenin son denetim tarihi gibi bilgilere erişebilecek.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#gıda işletmeleri
#karekod
1 час назад
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Selçuk Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması ve bölümleri